ЕС рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале

08:10 14.01.2026

Евросоюз намерен завершить подготовку двадцатого пакета ограничительных мер в отношении России в феврале. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, работа над новым пакетом находится на финальной стадии, и Брюссель рассчитывает подвести итоги уже в следующем месяце. Параллельно внутри объединения продолжаются консультации о возможном расширении санкционного режима.

Как сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски, одним из обсуждаемых пунктов является введение запрета на оказание услуг, связанных с торговлей российской нефтью. Речь идет не только о новых ограничениях, но и об ужесточении уже действующих мер, закрытии выявленных лазеек и усилении давления на чувствительные отрасли.

По оценке евродепутата, морские перевозки и сервисы, обслуживающие экспорт энергоносителей из России, остаются в фокусе внимания ЕС, поскольку доходы от этой сферы рассматриваются в Брюсселе как источник финансирования военных действий.

В то же время окончательные параметры санкционного пакета и сроки его принятия будут зависеть от консенсуса между государствами — членами Евросоюза. Не исключено, что решение может быть приурочено к концу февраля, однако этот вопрос пока остается предметом переговоров.