ЕС рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале

Евросоюз намерен завершить подготовку двадцатого пакета ограничительных мер в отношении России в феврале. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, работа над новым пакетом находится на финальной стадии, и Брюссель рассчитывает подвести итоги уже в следующем месяце. Параллельно внутри объединения продолжаются консультации о возможном расширении санкционного режима.

Как сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски, одним из обсуждаемых пунктов является введение запрета на оказание услуг, связанных с торговлей российской нефтью. Речь идет не только о новых ограничениях, но и об ужесточении уже действующих мер, закрытии выявленных лазеек и усилении давления на чувствительные отрасли.

По оценке евродепутата, морские перевозки и сервисы, обслуживающие экспорт энергоносителей из России, остаются в фокусе внимания ЕС, поскольку доходы от этой сферы рассматриваются в Брюсселе как источник финансирования военных действий.

В то же время окончательные параметры санкционного пакета и сроки его принятия будут зависеть от консенсуса между государствами — членами Евросоюза. Не исключено, что решение может быть приурочено к концу февраля, однако этот вопрос пока остается предметом переговоров.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2026, 15:18
    Гость: гость

    Пауки в банке корчат из себя "семью народов". Чмоки-чмоки с фигой в кармане. Если бы не телекамеры, они друг друга мордой об стол бы стучали. ПМВ И ВМВ, как бы намекают.

  2. 14.01.2026, 15:16
    Гость: Ой

    А что это до уровня детсадовских дразнилок опустились? Вы нам глубоко безразличны, а вас это бесит и постоянно пытаетесь драазниться. Что за комплекс неполноценности у вас такой? Вам у себя хорошо? Ну и живите себе припеваючи. Что вас так волнует, как мы живем и сколько живем?

  3. 14.01.2026, 15:13
    Гость: stalker

    Они то как раз об этом и говорят. Для примера последние заявления глав Франции и Италии о необходимости такого диалога. Другое дело, что они не знают сами как это осуществить и в каком формате. Напрямую не хотят, а через структуры ЕС бесполезно. Те только ультиматумы нам предъявлять могут и санкции вводить. Так что да, им наши переговоры на деле не нужны. Они скорее сделают все для того чтобы их сорвать. А потому как от переговорщиков от них толку нет никакого. Об этом разговор и идёт.

  5. 14.01.2026, 15:08
    Гость: Основной

    Юра, это у вас там уже диагноз такой ЕСосвкий про свою экономическую мощь всё возрастающую да выгоды мантры читать. И ладно б только брюссельские комиссары этим занимались. Так еще и национальные министры и канцлеры туда же.
    Поразительное нежелание признать то место куда сами же свой ЕС и свои государства загнали.
    А всё злой русский виноват - не будем с ним договариваться, он сдаться должен.
    ЗЫ
    Пенсия то на сигаретки тебе у жены еще осталась?

Все комментарии (41)
Выбор читателей
fanjianhua / Freepik.com"/>
США начали операцию по захвату танкера с российским флагом
В Иране полностью отключили интернет
ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине
Терпеть и молчать: танкеры – наши новые «красные линии»?
Избранное
«Аборт мозга» взвился с «Кострами» в «мои нулевые»
Сергей Черняховский. Религия, вера, идеология
Группа «Пилот» не захотела стать новым «Титаником 2023»
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
«Мировые деньги: они уже существуют и готовятся к выходу на большую политическую сцену»
Робокот feat. Угарный ГаZzz «Огни мегаполиса» (интернет-сингл)
Оформление потолка: что нужно знать
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Кинопремьера «Чук и Гек. Большое приключение»: герои Гайдара в заколдованном лесу
Директор NASA показал, сколько стоит Рогозин
Новый мировой порядок наступает, или Светлое будущее отменяется
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации