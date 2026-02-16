В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных

12:20 16.02.2026

В Пхеньяне завершили строительство нового жилого квартала для семей северокорейских солдат, погибших в «зарубежной военной операции», сообщает РБК со ссылклой на ЦТАК.

Новый квартал в районе Хвасон получил название «Улица Сэбёр», он представляет собой группу сооружений, «в которых запечатлен настрой всего народа страны вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев», пишет агентство. Это масштабный жилой комплекс, один из крупнейших инфраструктурных проектов в Пхеньяне, который инициировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким пообещал построить новый район в августе 2025 года. ЦТАК отмечает, что он руководил всем процессом. В своей речи по случаю завершения строительства северокорейский лидер заявил, что руководство страны стремилось ускорить открытие объекта «хоть на сутки», надеясь, что это «в какой-то мере станет утешением».

В апреле 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов, сообщив об освобождении курского приграничья, заявил, что северокорейские военные принимали участие в операции и «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ». До этого ни Пхеньян, ни Москва не подтверждали данные о том, что в боях в Курской области участвуют граждане Северной Кореи.

Военные КНДР были отправлены в Курскую область согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией. Она гласит, что, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения со стороны одного или нескольких государств, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную помощь всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран. Договор вступил в силу в декабре 2024 года.