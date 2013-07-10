Трейлер фильма «На высоте страха»
Кадр из фильма «На высоте страха»
Главную роль исполнила британская актриса Элла Балинска, также выступившая сопродюсером фильма.
Главная героиня, геолог Эбби Бреннан, оказывается в одиночестве после крушения вертолёта в горах Грузии. Единственной её связью с внешним миром становится голос таинственного спасателя (его озвучивает Роб Делани), но с развитием сюжета девушка начинает подозревать, что за радиосвязью скрывается нечто зловещее.
В это же время окружающая природа начинает вести себя всё более странно.
