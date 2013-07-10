Трейлер фильма «На высоте страха»

18 сентября в широкий прокат выходит психологический триллер «На высоте страха» (The Occupant) голландского режиссера Хьюго Кейзера.


Кадр из фильма «На высоте страха»

Главную роль исполнила британская актриса Элла Балинска, также выступившая сопродюсером фильма.

Главная героиня, геолог Эбби Бреннан, оказывается в одиночестве после крушения вертолёта в горах Грузии. Единственной её связью с внешним миром становится голос таинственного спасателя (его озвучивает Роб Делани), но с развитием сюжета девушка начинает подозревать, что за радиосвязью скрывается нечто зловещее.

В это же время окружающая природа начинает вести себя всё более странно. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Мошенники выманили у россиянки 444 тысячи рублей через мессенджер MAX
Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп
«Сделки нет, но мы добились прогресса»: как оценивать итоги саммита на Аляске?
Избранное
Gothminister «Pandemonium II: The Battle of the Underworlds»
Сын экс-вокалиста «Теплой Трассы» спел на дне рождения группы
Ермен Анти, 20 октября, Бар Libe (Актобе)
Вася Васин («Кирпичи»), 1 марта, «16 Тонн»
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
Воевать «по-медведевски», или Сколько лет продлится СВО
«Моральный кодекс» захотел Брежнева, «чтобы было все по-прежнему»
АГ Фест, 11 ноября, «Высоцкий»
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Кукишъ «Матушка, я красный смех. Памяти Л.Н. Андреева и И.Ф. Летова»
Клиника «Антология» (2 CD + 2 медиатора + 2 открытки + наклейка)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации