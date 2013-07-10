Трейлер фильма «На высоте страха»

09:36 21.08.2025

18 сентября в широкий прокат выходит психологический триллер «На высоте страха» (The Occupant) голландского режиссера Хьюго Кейзера.



Кадр из фильма «На высоте страха»

Главную роль исполнила британская актриса Элла Балинска, также выступившая сопродюсером фильма.

Главная героиня, геолог Эбби Бреннан, оказывается в одиночестве после крушения вертолёта в горах Грузии. Единственной её связью с внешним миром становится голос таинственного спасателя (его озвучивает Роб Делани), но с развитием сюжета девушка начинает подозревать, что за радиосвязью скрывается нечто зловещее.

В это же время окружающая природа начинает вести себя всё более странно.