Медики зря три года обещанного ждут: новая система оплаты труда вновь откладывается

В правительстве объясняют, почему «неотложку» поставили в режим ожидания — внедрение дорогое, только в 7 регионах оно потребовало бы 3 млрд руб. Но разве это много?

Обещанного три года ждут, но медики зря ждали повышения зарплаты с 2019 года, как стало известно, внедрение новой системы оплаты труда (НСОТ) в здравоохранении опять откладывается.

Проблемы в отрасли начались далеко не сегодня и не в ковидную годину, а еще за год до пандемии именно врачи стали самой активно протестующей группой населения, выступления и забастовки касались не только чудовищно устаревшего материального фонда, но и колоссального разрыва в уровне зарплат — в столице и за пределами МКАДа, врачи жаловались на переработки, младший медперсонал заявлял о невозможности прожить на один оклад, массово санитаров и медсестер переводили в статус уборщиков, чтобы не платить "врачебные" добавки и руководству больниц не "маяться" с "майскими указами".

Взрывоопасную ситуацию правительство погасило, заявив о старте НСОТ в 2020 году. Но тут сменилось правительство, ударила пандемия, реформу отложили, а на днях кабмин отозвал уже готовый проект постановления. При этом врачи находятся на амбразуре борьбы с ковидом, ведут войну второй год, но если военным повышают зарплаты в таких условиях, то солдатам медицинского фронта нет, "из строя" выходит все больше кадров, и даже в "красной зоне", где зарплаты выше, работать у многих нет сил.

НСОТ должна была выровнять уровень зарплат для медиков по регионам, чтобы остановить отток врачей из депрессивных субъектов РФ. В советское время оплата труда специалистов внутри была закреплена в окладной сетке, сегодня этого нет и, как выясняется, в ближайшее время не будет, так как дополнительных денег в бюджете на 2022 год не выделено.

"Пилот" новой системы оплаты труда для врачей теперь планируется запустить лишь в ноябре 2022 года, а распространение НСОТ на всю отрасль здравоохранения — не ранее марта 2023 года. Об этом рассказал нам лидер профсоюза "Действие" Андрей Коновал.

В правительстве объясняют, почему "неотложку" поставили в режим ожидания — внедрение проекта слишком дорогое, только в 7 регионах оно потребовало бы дополнительно 3 млрд руб. в месяц из федерального бюджета, а тут их 85 — приблизительно все обошлось бы в 440 млрд в год. Но разве это много? При условии, что Россия постоянно откладывает что-то на "черный день" в различные стабилизационные фонды, стоило бы понять, что время "откупоривать кубышку" уже наступило.

По рекомендациям той же Всемирной организации здравоохранения государство должно тратить не менее 5% процентов от ВВП на отрасль, тогда как у нас порядка 3,5%. Профсоюзные активисты оценивают потребности увеличения расходов на 1 трлн в год, это поможет выйти хотя бы на минимум по меркам ВОЗ. А правительство не только не увеличивает выплаты врачам, но и сокращает бюджет на здравоохранение.

Как рассказывает в беседе с Накануне.RU глава профсоюза медиков "Действие" Андрей Коновал, пилотный план тоже был не идеальным — действие новой системы, например, не распространялось на водителей "скорых", а только на медицинских работников, предлагалась существенная дифференциация в окладах и зарплатах между отдельными регионами, новая система отталкивалась от медианной зарплаты по региону, а значит, оплата труда в Москве была бы в три раза выше, чем по России (в среднем). Активисты указывают на то, что лучше при таких расчетах отталкиваться от стоимости потребительской корзины, чтобы получить точные данные. Но проект вообще отозвали с рассмотрения.

"Мы относимся к этому крайне отрицательно. Мы раньше говорили про проблемы, а теперь наступает просто кадровый коллапс, сейчас люди бегут уже из "красной зоны" — даже высокие зарплаты не удерживают, многие просто не могут два года в таких условиях работать. А по другим направлениям, где люди не получают ковидных надбавок, там зарплаты более чем скромные, это приводит к тому, что где-то остается лишь 40% от комплектации врачами, и ситуация будет ухудшаться", — говорит Андрей Коновал.

Ректор ВШОУЗ, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова считает, что зарплаты в здравоохранении и без реформы должны были быть повышены, начиная с 2022 года, чтобы поддержать медицинских работников и ликвидировать их дефицит. А начинать непростую реформу сейчас, когда все заняты борьбой с ковидом (как управленцы, так и практикующие врачи), преждевременно.

"Что надо делать? Уже в бюджете 2022 года должны были быть заложены деньги на увеличение базового оклада всех медицинских работников. Многие в Госдуме, когда обсуждался бюджет, говорили, что тогда надо всем бюджетникам зарплату поднимать. Это, конечно, правильно, но никто так, как медицинские работники, не отвечает за жизнь и здоровье людей, они сегодня на войне, и повышение окладов оправдано. Как военным сегодня повышают оплату труда, так надо было и медицинским работникам — даже без всякой реформы. К сожалению, расходы на здравоохранение не растут, как следствие, ожидать ликвидации дефицита медработников и повышения доступности бесплатной помощи не приходится", — говорит Гузель Улумбекова.

Стоит понимать, что если бы проект утвердили в это непростое время, то положительный эффект от новой системы появился бы года через два, моментально новые врачи не появляются — нужно и образование, и опыт. Это могло бы удержать людей от ухода из профессии. Сегодня, откладывая практически на два года реализацию внедрения отраслевой системы оплаты труда с достойными зарплатами и прозрачными начислениями, правительство тем самым отодвигает решение кадровой проблемы не менее, чем на четыре года, говорит Андрей Коновал.

Он полагает, что врачи настроены на то, чтобы бороться за свои права не меньше, чем это было в 2019 году, а даже больше.