Медики зря три года обещанного ждут: новая система оплаты труда вновь откладывается
Обещанного три года ждут, но медики зря ждали повышения зарплаты с 2019 года, как стало известно, внедрение новой системы оплаты труда (НСОТ) в здравоохранении опять откладывается.
Проблемы в отрасли начались далеко не сегодня и не в ковидную годину, а еще за год до пандемии именно врачи стали самой активно протестующей группой населения, выступления и забастовки касались не только чудовищно устаревшего материального фонда, но и колоссального разрыва в уровне зарплат — в столице и за пределами МКАДа, врачи жаловались на переработки, младший медперсонал заявлял о невозможности прожить на один оклад, массово санитаров и медсестер переводили в статус уборщиков, чтобы не платить "врачебные" добавки и руководству больниц не "маяться" с "майскими указами".
Взрывоопасную ситуацию правительство погасило, заявив о старте НСОТ в 2020 году. Но тут сменилось правительство, ударила пандемия, реформу отложили, а на днях кабмин отозвал уже готовый проект постановления. При этом врачи находятся на амбразуре борьбы с ковидом, ведут войну второй год, но если военным повышают зарплаты в таких условиях, то солдатам медицинского фронта нет, "из строя" выходит все больше кадров, и даже в "красной зоне", где зарплаты выше, работать у многих нет сил.
НСОТ должна была выровнять уровень зарплат для медиков по регионам, чтобы остановить отток врачей из депрессивных субъектов РФ. В советское время оплата труда специалистов внутри была закреплена в окладной сетке, сегодня этого нет и, как выясняется, в ближайшее время не будет, так как дополнительных денег в бюджете на 2022 год не выделено.
"Пилот" новой системы оплаты труда для врачей теперь планируется запустить лишь в ноябре 2022 года, а распространение НСОТ на всю отрасль здравоохранения — не ранее марта 2023 года. Об этом рассказал нам лидер профсоюза "Действие" Андрей Коновал.
В правительстве объясняют, почему "неотложку" поставили в режим ожидания — внедрение проекта слишком дорогое, только в 7 регионах оно потребовало бы дополнительно 3 млрд руб. в месяц из федерального бюджета, а тут их 85 — приблизительно все обошлось бы в 440 млрд в год. Но разве это много? При условии, что Россия постоянно откладывает что-то на "черный день" в различные стабилизационные фонды, стоило бы понять, что время "откупоривать кубышку" уже наступило.
По рекомендациям той же Всемирной организации здравоохранения государство должно тратить не менее 5% процентов от ВВП на отрасль, тогда как у нас порядка 3,5%. Профсоюзные активисты оценивают потребности увеличения расходов на 1 трлн в год, это поможет выйти хотя бы на минимум по меркам ВОЗ. А правительство не только не увеличивает выплаты врачам, но и сокращает бюджет на здравоохранение.
Как рассказывает в беседе с Накануне.RU глава профсоюза медиков "Действие" Андрей Коновал, пилотный план тоже был не идеальным — действие новой системы, например, не распространялось на водителей "скорых", а только на медицинских работников, предлагалась существенная дифференциация в окладах и зарплатах между отдельными регионами, новая система отталкивалась от медианной зарплаты по региону, а значит, оплата труда в Москве была бы в три раза выше, чем по России (в среднем). Активисты указывают на то, что лучше при таких расчетах отталкиваться от стоимости потребительской корзины, чтобы получить точные данные. Но проект вообще отозвали с рассмотрения.
"Мы относимся к этому крайне отрицательно. Мы раньше говорили про проблемы, а теперь наступает просто кадровый коллапс, сейчас люди бегут уже из "красной зоны" — даже высокие зарплаты не удерживают, многие просто не могут два года в таких условиях работать. А по другим направлениям, где люди не получают ковидных надбавок, там зарплаты более чем скромные, это приводит к тому, что где-то остается лишь 40% от комплектации врачами, и ситуация будет ухудшаться", — говорит Андрей Коновал.
Ректор ВШОУЗ, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова считает, что зарплаты в здравоохранении и без реформы должны были быть повышены, начиная с 2022 года, чтобы поддержать медицинских работников и ликвидировать их дефицит. А начинать непростую реформу сейчас, когда все заняты борьбой с ковидом (как управленцы, так и практикующие врачи), преждевременно.
"Что надо делать? Уже в бюджете 2022 года должны были быть заложены деньги на увеличение базового оклада всех медицинских работников. Многие в Госдуме, когда обсуждался бюджет, говорили, что тогда надо всем бюджетникам зарплату поднимать. Это, конечно, правильно, но никто так, как медицинские работники, не отвечает за жизнь и здоровье людей, они сегодня на войне, и повышение окладов оправдано. Как военным сегодня повышают оплату труда, так надо было и медицинским работникам — даже без всякой реформы. К сожалению, расходы на здравоохранение не растут, как следствие, ожидать ликвидации дефицита медработников и повышения доступности бесплатной помощи не приходится", — говорит Гузель Улумбекова.
Стоит понимать, что если бы проект утвердили в это непростое время, то положительный эффект от новой системы появился бы года через два, моментально новые врачи не появляются — нужно и образование, и опыт. Это могло бы удержать людей от ухода из профессии. Сегодня, откладывая практически на два года реализацию внедрения отраслевой системы оплаты труда с достойными зарплатами и прозрачными начислениями, правительство тем самым отодвигает решение кадровой проблемы не менее, чем на четыре года, говорит Андрей Коновал.
Он полагает, что врачи настроены на то, чтобы бороться за свои права не меньше, чем это было в 2019 году, а даже больше.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Привожу с большими сокращениями это обращение одной женщины из Подмос
"Диагноз РАК у нас в стране приговор.Ничтожное количество узких специалистов, общий низкий уровень профессионализма и некомпетентность медработников, их полное равнодушие в отношении к больным, отсутствие ответственности за жизнь и здоровье пациентов.Плюс ужасающее лекарственное обеспечение.А COVID стал еще одним поводом для неоказания медицинской помощи людям с хроническими и острыми заболеваниями.
Мой сын, Кириллов Константин Игоревич , 1998года рождения, инвалид 1 группы с детства.В феврале 2013 года в Морозовской больнице ему был диагностирован острый билинейный лейкоз.Лечились почти 3 года.
Июнь 2019 года.Рецидив.Ремиссия.Очень долгое ожидание квоты на операцию. Получение лекарств происходило долго и дорого.Врачи реально боятся и очень неохотно назначают необходимые дорогостоящие лекарства и футболят друг другу больных.1 декабря 2020. Звонок от лечащего из гемцентра.Рецидив.В гемцентре дали рекомендации по проведению лечения, как потом оказалось, бесполезные.7 декабря Костя оказался опять в гематологическом отделении МОНИКИ.Больница препаратами для проведения курса терапии не располагала.
11 января 2021.Показатели крови критические.Звоню во все больницы.Никуда не принимают.Звоню в скорую. Отказываются приезжать.КАРАНТИН!18 января 2021. Тест на ковид отрицательно.18 марта наконец перевели в гематологию. Начали химию.Показатели падают.Химия кончилась.Присоединилась инфекция.6 апреля 7 утра мой сын умер."
Ваши деньги пошли на повышение зарплаты помошникам
воров и думы.
Общие установки!
Возьмём ту же Грецию. Оказывается, там тоже провели "децимацию" медучреждений, больниц и т.д., плюс резкое сокращение расходов на медицину. Делалось это накануне ковидистерии, что вполне ожидаемо. Вписывается в повестку уничтожения рода людского, начиная с народов-носителей культуры, причём, чем древнее культура, тем жестче обращаются с этими носителями! Вот с этим реально борются, прикрываясь ЛОЖЬЮ о "здоровье". На это правительствам глубоко наплевать!
Зачем пример с Грецией? Там самые жесткие ограничения для граждан в Европе! Третьи по жесткости в мире.
И вот на этот "опыты" на людях, которые, понятно, НИКАКОГО СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ не вызывают, а только РОСТ ПОСТРАДАВШИХ от "ВАКЦИННЫХ" ОСЛОЖНЕНИЙ ссылается г-н Путин. Надо перенимать "опыт" зарубежных стран, как гнобить своё население, чтобы "дорогой Клаус" был доволен своими адептами! Не удивлюсь, что главой ВЭФ этого Клауса поставили из-за имени. Ведь всем известен Санта-Клаус (Santa Klaus), а переформатировать людей в кукол без лица поручили Клаусу сатане (satan Klaus), какая игра слов! Вполне в духе сатанистов, а чел-овечки ничего не поймут, хоть брось им все в лицо!
Что касается медиков, то их использовали как подручных, они продали свою совесть и применяли убийственные протоколы, привержены истине считанные единицы! Спасибо, что хоть они есть! А спасение утопающих - дело рук самих утопающих, т.е. больных, и такая ситуация с оплатой за больных и мёртвых по всему миру! Берегите себя!
Страдивари.
Для этого ускорено вывозят миллиарды, абрамовичи не нажрутся. А функция министров этого недопустить.