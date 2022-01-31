Армейский чек-лист. Вооруженные силы России определили приоритетные планы по боевой подготовке

17:58 31.01.2022

В текущем году военнослужащим всех войск предстоят масштабные учения как «домашние», так и международные. Армейцы освоят новые тактики ведения боя, современное оружие, станут участниками совместных учений с бойцами из других стран, а также возьмут на вооружение новые технологии, в том числе искусственный интеллект

Российская армия уже начала выполнять ежегодный план учебных мероприятий. В него также внесли и рекомендации министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Главнокомандующий сообщил, что сейчас наравне с сильными бойцами необходимо готовить командиров с нешаблонным мышлением, которые смогут принимать эффективные решения, качественно выстраивать стратегию и тактику боя.

С каждым годом интенсивность боевой подготовки Сухопутных войск увеличивается, поэтому сейчас самому многочисленному виду войск армии России придётся проявить себя в полной мере.

В январе учения уже начались. В зависимости от времени года нюансы подготовки, особенно у разведчиков, различаются. Сейчас солдаты адаптируются к ведению боя в условиях снега, метелей и даже буранов, чтобы погодные условия не мешали им качественно выполнять боевые задачи. Учения помогают от теории, которую также изучают бойцы, перейти к практике. Они учатся владению оружием и специальными средствами разминирования, связи, наблюдения и разведки, а также обнаружению взрывоопасных предметов. В ходе уже пройденных антитеррористических учений пока что все военные уложились в нормативы и показали достойный результат.

Всего за месяц этого года учения прошли в Кузбассе, Республике Тыва, в Адыгее, в Армении, Ленинградской и Нижегородской областях. В Сибири против условного противника боролись разведчики вместе с беспилотной авиацией. В Республике Тыва свои умения показали пилоты армейской авиации на вертолётах, они отработали доставку и высадку десантных групп, маневрирование в условиях горной местности и поражение цели с помощью ракетной установки вертолётов. В Адыгее прошли ночные танковые бои и «дуэли». Также танкисты отработали маневрирование и маскировку боевых машин на местности. В Армении работали войска радиационной, химической и биологической защиты. Они отработали способы противодействия распространению последствий применения оружия массового поражения, а также показали свои умения в оказании медицинской помощи.

В условиях многочасовых тренировок на холоде армейцам приходится непросто, поэтому для них на полигонах разворачиваются пункты обогрева, где можно отдохнуть, выпить чай. Организаторы питания на учениях выдают бойцам индивидуальные рационы, которыми можно подкрепиться, ведь напряженные бои требуют много сил. А уже по возвращении солдат ожидает полноценный шведский стол, подготовленный поварами комбинатов питания. Рацион российской армии считается одним из самых калорийных в мире, поэтому при трёхразовом сбалансированном питании у армейцев всегда есть энергия на многочасовые учения. На завтрак в столовой подают каши, закуски и даже пельмени. Обед из трёх рационов позволяет солдату выбрать любое блюдо на свой вкус. Различные супы, гарниры, несколько видов мяса и рыба, овощи составляют основу ежедневного полноценное меню каждого солдата в российской армии.

В 2022 году военнослужащих ждут ещё более масштабные учения. У каждого рода войск есть свой план подготовки, которого они придерживаются. Согласно плану, командиры определяют приоритетные направления в подготовке.

В Сухопутных войсках запланировано 10 совместных международных тренировок с вооружёнными силами 9 иностранных государств. Вместе с бойцами Египта, Пакистана, Шри-Ланки, Таджикистана, Индии, Алжира, Киргизии, Лаоса и Монголии российские солдаты выйдут на полигоны и отработают навыки ведения боя и разведки. Четыре учения пройдут на территории нашей страны, остальные шесть на территории зарубежных союзников. Учения будут направлены на предотвращение антитеррористической атаки и обмен опытом между дружественными странами.

В авиационных частях Воздушно-космических сил этот год станет годом лётной подготовки, а Космические войска и Войска противоракетной, противовоздушной обороны сделают упор на боевое дежурство. Также ВКС примут участие в масштабных учениях «Восток-2022». Генерал-полковник Александр Чайко сообщил, что на боевых тренировках будут созданы условия максимально приближенные к реальным боевым. Также в ВКС продолжится профессиональная подготовка личного состава с учётом опыта других стран. Особое внимание уделят лётчикам, которых будут обучать сложным видам подготовки. Также экипажи будут осваивать новые образцы техники с обновлённым вооружением.

Воздушно-десантные войска будут осваивать новый уровень ведения тактического боя, нестандартные и наиболее эффективные способы действий. Также войска продолжат совершенствовать свою работу по программе прошлого года.

Ракетные войска проведут более 200 учений различного уровня, 12 из них – это командно-штабные учения с ракетными соединениями. Также войска продолжат перевооружение.

Будет развиваться учебно-материальная база: на новых полигонах создадут учебные объекты. Сами полигоны будут готовить к тактическим учениями и одному из главных военных мероприятий – АрМИ-2022.

