Теплая Трасса «Народный трибьют» (2CD)

Исполнитель: Разные, Название: «Народный трибьют Теплой Трассе», Стиль: кроссовер, Год: 2021

«Теплая Трасса» считается одной из главных групп-представительниц сибирского экзистенциального панка. Однако в последние годы всевозможные медиа упорно игнорируют коллектив. И это, в лучшем случае, а в худшем — распускают слухи о том, что он распался. Желая переломить эту ситуацию, симпатизирующие «ТТ» энтузиасты затеяли этот трибьют. К формированию трек-листа подошли с размахом: 2 диска, 40 композиций.

Некоторые песни даже не были записаны для проекта специально, а обнаруживались в интернете и тоже включались в сборник. В итоге многие произведения повторяются, а «Парус» так вообще представлен в четырех версиях — по две на диск. Конечно, они получились разнообразными и — неравноценными. Органичнее всех сработала группа «Посторонним В», гитарист которой Михаил Прошин теперь является полноправным участником «Теплой Трассы». Неожиданно сработал некий DM, прочитав два четверостишия из «Паруса» в виде стихов, открыв этим номером трибьют. Причем, строчку про «пресвятую голову» декламируют с усмешкой, вскрывая саркастичную подоплеку образа.

В трибьюте не задействовано множество исполнителей, духовно или чисто по-человечески близких «Теплой Трассе» исполнителей - «Инструкция по выживанию», «Беловодье», Ермен «Анти» Ержанов… Из этой плеяды присутствует разве что «Западный Фронт», чье прочтение «Как ни крути» и кажется в итоге наиболее впечатляющим. Начав с доверительной медитативности, группа переходит в альтернативный забой, а в финале исполняет песню а капелла. Примерно таки же убедительно вышло и у Рыжего Луня в «Цепи от велика», но в данном случае все же есть ощущение, что слишком загнаны куплеты.

Участникам трибьюта посчастливилось не запороть знаменитую трилогию «ТТ» о мире. Наследники культовых сибирских панков «Восстановительная Сила» с должной степенью надрыва исполняет «Этот мир». Павел Пламенев хорошо поставленным баритоном под драйвовый гитарно электронный аккомпанемент старательно препарирует «Мертвый мир», заменяя в нем «письки» на «чресла» (установка большинства участников трибьюта на отказ от мата и грубостей — чуть ли не самый большой плюс проекта). «Водители киосков» отлично справились с «Безумным миром».

В выигрышной ситуации оказались и те участники трибьюта, которые педалировали фолковое начало песен «ТТ». Юлия Тузова максимально приблизила «Про судьбу» к атмосфере фильма «Кубанские казаки», тоже кое-что целомудренно поправив в тексте. А SSV практически полностью переписали стихи в «Крыльях», разложив песню на два голоса — мужской и женский. Получилось креативно: если в оригинале сильно покаянное настроение погрязших в свлих пороках грешников, то здесь уже Божья благодать покрывает верных.

Совсем по-другому сместила акценты постпанковая «Перемотка» в «Товарище Вечности». В тексте переставлены местами куплеты, и начинается она о слова «закончатся». Но для постпанков, которые существуют как бы ПОСЛЕ всего такой подход кажется более чем оправданным. А без какого-либо серьезного проникновения в оригинал сработал Little Goblin, исполнив щемящую «Родную» нагло, хабалисто да еще и зачем-то вставив туда-то напоминание о «Голубой Луне»…

Резюме: гигантомания составителей трибьюта вполне оправданна. Ведь нынешним меломанам могут понравиться какие-то совсем уж немотивированные аранжировки. Лишь бы побольше людей узнали о проекте и, в конечном итоге — о «Теплой Трассе»!