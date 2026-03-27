Пахом вам перезвонит «Мои таблетки» и «Коля Циклодол»

Исполнитель: Пахом вам перезвонит, Название: «Мои таблетки» и «Коля Циклодол»», Стиль: психоделический рок, Год: 2026

Песни группы «Пахом вам перезвонит» способны воздействовать на слушателя почище психоделических таблеток. Возможно, этим обстоятельством и обусловлены названия двух свежих мини-альбомов отечественного «деда психопанка». Способ производства этих открывающих новые двери восприятия лекарств внешне просто: минимум текста, монотонная подача с выделяющимися партиями скрипи и аккордеона от прекрасных дам и мантроподобные повторы одной и той же фразы — часто не до конца понятной.

Перефразируя название известной книги Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения» можно назвать этот диптих «Мои похмельные приключения» - с синтезированием обоих состояний. Первая часть «Мои таблетки» как бы фиксирует общие принципы психрделического путешествия. В «Бусинке» герой встречает своего персонального чертика, с которым гуляет отчаивается и плачет. Спуск ад, видимо, ему не по нутру, и в «Мафусаиле» он пытается заручиться защитой ветхозаветного праведника-долгожителя. Все это приносит сплошную боль и страдания, поэтому в «Только в открытой груди» начинается настоящее фри-джазовое буйство, рвущее сердце на части.

Вторая часть «Коля Циклодол» - галерея шкодливых мамлеевских персонажей, придавленных жизнью и безжалостными экспериментами над собственным сознанием. Сам Коля появляется не иначе, как в компании Черного Карлсона и Синего Ватсона. Герой «Муравья» чувствет себя абсолютно беззащитным перед грозной реальностью, нависающей над ним. «Поезд на Фрязино» оказывается настоящим рассадником инфекционных заболеваний и даже депрессии. Включать по указанному направлению песню не рекомендуется, хотя, кому-то она, возможно, и вышибет клин клином.

«Гонки» - это настоящий полигон для лингвистических экспериментов. С одной стороны, из-зам вечной жизненной гонки, он разбивает фарфоровую посуду и даже стекло у светофора. С другой, он гоняет чаи, желая, видимо, хоть как-то успокоиться.