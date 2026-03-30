Электропартизаны feat. Тэм Булатов «Ветер перемен» (интернет-сингл)

Исполнитель: Электропартизаны feat. Тэм Булатов, Название: «Ветер перемен», Стиль: рок, Год: 2026

Образ ветра перемен претерпел в нашей стране за последние лет 40 довольно интересные метаморфозы. Создатели фильма «Мэри Поппинс, до свидания» были уверены, что «он придет, он будет добрый, ласковый — ветер перемен» (текст Наума Олева). Вряд ли в этом стоило искать политический подтекст, но вскоре вышел «Ветер Перемен» группы Scorpions, который появился на волне перестроечных изменений в России. И мгновенно «Ветер перемен» из фильма про Мэри Поппинс также перекодировался в этом ключе.

С тех пор перемены в нашей стране происходили преимущественно не в лучшую сторону. Но, слушая песню «Электрпартизан» «Ветер перемен», так и хочешь воскликнуть словами Александра Грибоедова: «Блажен, кто верует — тепло ему на свете!». Автор песни Вадим Курылев при ее написании опирался на китайскую мудрость «когда дует ветер перемен одни строят стены, а другие - ветряные мельницы.». Соответственно, бронебойный вокал самого Курылева отвечает за стены, а довольно нежная манера Тэма Булатова из группы Lumen – за мельницы. Интересно, что в оформлении сингла оба эти образа объединены. «Ветер перемен» - первая ласточка с грядущего дуэтного альбома «ЭП»!