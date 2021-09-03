Итоги II Международной премии «Чистый звук», 3 сентября, «Школа современной пьесы»

17:43 3.09.2021

Завершилось голосование финального этапа II Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук». Уже 3 сентября на торжественном вечере в театре «Школа современной пьесы» в Москве будут объявлены имена победителей и призеров конкурса. Учредитель премии – Российский музыкальный союз.

Завершилось голосование финального этапа II Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук».

Уже 3 сентября на торжественном вечере в театре «Школа современной пьесы» в Москве будут объявлены имена победителей и призеров конкурса. Учредитель премии – Российский музыкальный союз.

Премия «Чистый звук» проводится один раз в два года и не имеет аналогов в России. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом. Первая церемония награждения состоялась в октябре 2019 года и стала крупнейшим событием для российского музыкального сообщества.

На конкурс 2020–2021 годов поступило свыше 150 заявок от российских и зарубежных правообладателей. По результатам отборочного этапа был составлен шорт-лист из 40 релизов в восьми номинациях: «Опера», «Хоровые произведения», «Оркестровая музыка», «Камерная вокальная музыка», «Камерная инструментальная ансамблевая музыка», «Камерная инструментальная сольная музыка», «Реставрация архивных аудиозаписей», «Смешанная номинация (сборник аудиозаписей с разным составом исполнителей)».

На финальном этапе лучшие релизы выбирало жюри под председательством композитора, народного артиста России Александра Чайковского. В состав жюри вошли: генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов; директор звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут; генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; генеральный секретарь Немецкого музыкального совета Кристиан Хеппнер; приглашенный дирижер Урал Оперы Оливер Дохнаньи; джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер; скрипач Роман Минц; звукорежиссер, профессор ВГИК Мария Соболева; директор Центра культуры и искусства «Меридиан» Дмитрий Сибирцев; актер, ведущий телеканала «Культура» Юлиан Макаров; начальник отдела музыкальных программ «Радио России» Андрей Малютин. Эксперты оценивали содержание и качество аудиозаписи, художественный уровень исполнения и интерпретации музыки.

Члены жюри подчеркивают, что «Чистый звук» является совершенно уникальным конкурсом. «Во-первых, он посвящен целиком классической музыке, включает много номинаций и дает возможность обратить внимание слушателя на самые разнообразные релизы, свежайшие записи российских исполнителей, композиторов, звукорежиссеров, – отмечает звукорежиссер, профессор ВГИК Мария Соболева. – Во-вторых, это не узкоспециализированный исполнительский, композиторский или звукорежиссерский конкурс, здесь побеждает творческая команда, которая создала лучший музыкальный результат. Общий уровень конкурса этого года сильно вырос. Работы настолько сильные, что порой очень сложно принимать решение, выставляя баллы».

«Рад, что мне выпала честь быть членом жюри премии «Чистый звук», – говорит директор звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут. – Русская музыка и музыканты – большая часть моей профессиональной жизни, я нахожусь в этой среде более 30 лет. И, слушая работы моих коллег, я вновь впечатлен высокими стандартами работ, исполнения и записи. К счастью, во всем есть вариации, я с нетерпением жду результатов».

Имена победителей и призеров премии станут известны на церемонии награждения, которая состоится 3 сентября в Москве в театре «Школа современной пьесы». В этот вечер на сцене выступят оркестр современной музыки OpensoundOrchestra, Камерный хор Московской консерватории под руководством профессора Александра Соловьева, пианистка, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина и оперная певица, заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Терентьева. В исполнении музыкантов прозвучат произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Бородина, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, а также сочинения современных композиторов – Алексея Айги и Айрата Ичмуратова. Ведущими церемонии выступят актер, телеведущий Юлиан Макаров и пианистка Екатерина Мечетина.

За онлайн-трансляцией мероприятия можно будет следить на портале «Культура.РФ» и на сайте Российского музыкального союза. Начало трансляции в 19:00.

Партнеры проекта: Национальный фонд поддержки правообладателей, радиостанция «Орфей», банк «Новый век», Международный музыкальный совет (IMC), Европейский музыкальный совет (EMC), Немецкий музыкальный совет, компания Neumann, «Ямаха Мьюзик Россия», студийный комплекс CineLab, «Радио России», Всероссийский конгресс звукорежиссеров музыкальных программ, газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство «InterMedia», журнал «Музыкальная жизнь», журнал «Музыкальный клондайк».

Более подробная информация о премии – на официальном сайте sound-pure.com.