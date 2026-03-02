АукцЫон «Сокровище»

Исполнитель: АукцЫон, Название: «Сокровище», Стиль: авант-рок, Год: 2025

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», - сказано в Евангелии от Матфея (6:21). Участники «АукцЫона» явно держали в уме эту фразу, готовя свой альбом «Сокровище», Во всяком случае, это евангельское изречение упоминается в пресс-релизе к альбому и в свежем интервью автора текстов Дмитрия Озерского относительно замыслов лидера группы Леонида Федорова.

В оформлении диджипака «Сокровища» от издательства «Геометрия» пчелы собирают свой «неправильный мед» , заодно обихаживая плетеную букву «Ы» - тоже неправильную, но единственно верную для названия «АукцЫон». В песне «Трам-пам-пам» содержится еще одна ассоциация с Винни-Пухом — уже в качестве шутки от того же Озерского. На самом же деле, в ней поется о том, что «ветер-пес все мое унес». Может, это и к лучшему, ведь оставшись без своего, человек зачастую окончательно понимает, что его подлинное сокровище — на небесах.

В альбоме этот скорбный опыт обретается мучительно, но мелодично. Герой песни «Борода» ездит на лифте, который, похоже, является в этой жизни его единственным собеседником, сообщая номер этажа прибытия. Больше вертикальный путешественник никому не нужен, как его борода, которая хоть и дала название песни и упоминается в конце ее текста, но не вошла в звучащий текст. А героя «Топ-топ», напротив, все ищут, но это мельтешение также бессмысленно, как беспорядочные повторы цифр: «может семь, а может восемь… без пяти, без десяти». Значимость теряет даже музыкальное сопровождение этой песни, в финале которой Леонид Федоров вдруг резко обрывает буйство духовиков: «Достаточно, все понятно, всем понравилось!»

Имеет смысл лишь напряженный диалог человека с Богом. «Псалом 37» делает эту запредельную беседу для нас максимально понятной и осязаемой, потому что обычно бытующий на старославянском текст из Псалтыри переведен на современный русский Анри Волохонским, а в аранжировке молитвенный настрой поддерживают партии электрооргана. О присутствии Бога в современном секуляризированном мире властно напоминает «Мусульманин» - грозный, гулкий, с напористой поступью и с едва уловимым восточным ароматом.

«Юрочка» - попытка заглянуть на тот свет, поскольку эта преимущественно инструментальная композиция в духе музыки Микаэла Таривердиева к фильму Михаила Калика «Любить» принадлежит недавно скончавшемуся трубачу «АукцЫона» Юрию Парфенову. Но полноценный «репортаж» из Царствия Небесного предложен уже в следующей песне - «Ты сказала мне», где простреленная голова обеспечивает пропуск на небеса, а пустой гроб, видимо, намекает на то, что герои воскресли.

Заканчивается альбом заманчиво и страшно. Песня «Лето» - лаконичный рок-н-ролл, но, естественно, в авангардном «аукцыоновском духе». Как и «Дорогу», песню полюбят поклонники, но музыканты вряд ли будут часто исполнять это на концертах, поскольку нет особого простора для импровизаций. Ведь здесь речь идет поиск места под солнцем на Земле, а это автоматически закрывает для человека доступ к подлинному сокровищу:

Лето не закончится,

Ничего не кончится,

Ничего не сбудется,

Что-то позабудется.