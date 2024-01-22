Ярик Бро «Ты такая красивая» (интернет-сингл)

Ярик Бро «Ты такая красивая» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ярик Бро, Название: «Ты такая красивая», Стиль: поп-рок, Год: 2024

Певец и блогер Ярик Бро (Ярослав Сафронов) производит впечатление не только надежного, но и чуткого человека. Если судить по его песням, то он пытается проникнуть во внутренний мир интересных ему девушек, понять их мотивацию и, при необходимости, оказать психологическую помощь. Так, новый сингл певца «Ты такая красивая» посвящен кризису взросления у молодой девушки, когда и плюшевый мишка кажется предателем, и образно говоря, елочные игрушки отдают в фальшивкой.

В самом этом процессе ничего зазорного нет — ведь, все мы помним из «Третьего лишнего», каким неприглядным может оказаться застревание в детстве с любимой игрушкой. Но Ярик Бро идет дальше и описывает отношения незрелой девушки с мужчинами. Естественно, первый любовный опыт оказывается неудачным, потому что созрев физически, она не взрослеет ментально, и своего партнера воспринимает тоже как игрушку, которая в итоге так же лжет. Интереснее всего в песне оказывается образ рассказчика, который западает на героиню (видимо, тоже в силу ее невинной кукольной внешности). И тут возникает интрига, сумеет ли он вывести ее на следующий уровень или и сам падет жертвой инфантильных козней.

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