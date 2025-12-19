ЕС согласовал пакет помощи Украине на 90 млрд евро на два года

Страны Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине финансовой поддержки в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита ЕС.

По его словам, принятое решение закрепляет ранее взятые обязательства Брюсселя перед Киевом. Средства будут выделены в форме кредита за счет бюджета Евросоюза. При этом, как подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц, заем будет беспроцентным.

Кошта уточнил, что возвращение кредита предусмотрено лишь в том случае, если Россия выплатит компенсации Украине. До этого момента ЕС намерен сохранять замороженными российские активы. Более того, Брюссель оставляет за собой право направить эти средства на погашение займа и уже выдал Еврокомиссии соответствующий мандат для работы с активами.

Глава Евросовета также заявил о согласии лидеров стран ЕС продолжить ужесточение санкционного давления на Москву. По его оценке, комплекс принятых решений призван содействовать достижению устойчивого мира на Украине, вернуть Россию к переговорам и обеспечить Киеву ресурсы для самообороны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.12.2025, 11:32
    Гость: Авоська

    Этот "ледокол" разгоняет у себя инфляцию. И паника там тоже начнется когда налогоплательщики почувствуют это на своем благополучии.

  3. 19.12.2025, 11:10
    Гость: Точно

    С "подсвинками" вообще прикол. Сначала Медведев про продсвинков рассказывал, теперь Путин... Видно, что им обоим пишет их речи один и тот же человек. Уж больно слово это сегодня редкое, чтобы им кремлевские ругались.Кондовое, патриархальное.

  5. 19.12.2025, 11:03
    Гость: stalker

    "Кошта уточнил, что возвращение кредита предусмотрено лишь в том случае, если Россия выплатит компенсации Украине". А так как Россия никогда не выплатит "компенсации" Украине (по сути это можно будет расценивать как выплату репараций), то плакали европейские денежки. Фиг им кто этот кредит вернет.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
«Наше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас»
Mstyslav Chernov - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
«Миграционный кризис неизменно включается экспертами в список самых главных факторов, расшатывающих Европейский союз»
© KM.RU, Артем Чернов
В Кремле рассказали, как могут заменить российские войска в Донбассе
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Рожать нельзя запретить
Избранное
Расширьте пространство дома с помощью нескольких махинаций. Советы экспертов
«АукцЫон», 9 декабря, «ГлавКлуб»
«Громыка», 1 марта, «16 Тонн»
«Почему не глушится связь и Интернет на "Азовстали"? Или действительно в Донбассе ведется "странная война"?»
«Как обеспечить защиту национального языка в условиях современной геополитической реальности»
ФЛИП «Скверная муза» (интернет-сингл)
Александр Непомнящий «Я потом расскажу тебе, Родина…»
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Марианские Лазни
Долой дам и господ!
Свободный полет feat. Илья Берман «Гарсонка»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации