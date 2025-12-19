ЕС согласовал пакет помощи Украине на 90 млрд евро на два года

09:01 19.12.2025

Страны Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине финансовой поддержки в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита ЕС.

По его словам, принятое решение закрепляет ранее взятые обязательства Брюсселя перед Киевом. Средства будут выделены в форме кредита за счет бюджета Евросоюза. При этом, как подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц, заем будет беспроцентным.

Кошта уточнил, что возвращение кредита предусмотрено лишь в том случае, если Россия выплатит компенсации Украине. До этого момента ЕС намерен сохранять замороженными российские активы. Более того, Брюссель оставляет за собой право направить эти средства на погашение займа и уже выдал Еврокомиссии соответствующий мандат для работы с активами.

Глава Евросовета также заявил о согласии лидеров стран ЕС продолжить ужесточение санкционного давления на Москву. По его оценке, комплекс принятых решений призван содействовать достижению устойчивого мира на Украине, вернуть Россию к переговорам и обеспечить Киеву ресурсы для самообороны.