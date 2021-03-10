Госдума одобрила законопроект об освобождении от наказания за коррупцию

19:16 10.03.2021

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, освобождающий чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих, председателя и служащих Банка России, физических лиц и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по независящим от них обстоятельствам.

К таким обстоятельствам («находящимся вне контроля») относятся стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы), пожары, забастовки, военные действия, террористические акты и.т.д. Кроме того, «нечаянная коррупция» возможна при массовых заболеваниях, эпидемиях и в условиях введенными органами власти, в том числе иностранными, ограничительных мер.

При этом к независящим от физического лица обстоятельствам не могут относится события, которые происходят регулярно и являются прогнозируемыми, а также действия самого чиновника, судьи и т.д.

Вторым законопроектом предлагается также распространить действие закона на сотрудников госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов.