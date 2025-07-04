В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы
Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции в России.
"Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, <...> позицией следующего содержания: 01.22.12 000 бананы", - цитирует "Интерфакс" соответствующее распоряжение кабмина.
Включение бананов в перечень сельхозпродукции дает возможность их производителям получать господдержку.
В стране сейчас реализуется несколько проектов по выращиванию бананов.
Так, экспериментальная плантация бананов закладывается в сочинском крестьянском (фермерском) хозяйстве "100 гектар" на площади 0,12 га. Сбор первого урожая пройдет с декабря 2025 года по март 2026 года, он составит 500 кг, заявляла городская администрация.
Ставропольское ООО "ПлодоВитта" планирует строительство тепличного комплекса по выращиванию бананов в пригороде Невинномысска. Его первая очередь может быть введена в 2027 году. На проектную мощность предприятие выйдет в 2031 году.
Глава АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства" Андрей Платонов в начале года пообещал министру сельского хозяйства Оксане Лут представить к концу 2025 года выращенные в России бананы. По его словам, бананы еще в 1906 году рекомендовались к выращиванию в России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Читал статью, минимум четыре цены эквадорских. Сели они сейчас в среднем 150р, то 500..550р примерно. У нас из той же серии огурчики, от агрохолдинга - ниже 320р даже в сезон не бывают.
Просто в Эквадоре кг бананов оптом стоит примерно 0,3$, транспортные расходы, перекупщики, у каждого выхлоп по 100% минимум, налоги итд..плюс магазинная наценка. Что касается РФ, то бананы даже для наших почв не годятся. Не то, что для климата. Что бы росли и плодоносили будут смачно химией пичкать, обогрев теплиц, итд.. в общем по 80р точно не будут! У нас уже клубника за 1000р в среднем... яблоки меньше 150р- импортные.
На крайнем севере нужно бананы выращивать однако в тундре,там для них самые подходящие условия.
А в Красную книгу страны занести слонов и крокодилов.
В России предупредили о проблемах для бизнеса Азербайджана.Россия занимает главную позицию среди покупателей основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, говорится в анализе данных платформы ООН Comtrade.
В прошлом году закавказская республика экспортировала пластмассы и изделия из них на сумму 368,9 миллиона долларов, золото на 211,9 миллиона, а хлопок на 177,1 миллиона.
Среди первых десяти экспортных товаров также оказались экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).
ну и сколько будут стоить. 1,4млр руб выделили. Где взяли таких д.....