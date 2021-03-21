Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей

09:43 21.03.2021

Самый надежный способ заставить гостей чувствовать себя «как дома» — это создать удобную гостевую спальню.

В ней могут гармонично сочетаться преимущества гостиничного номера и атмосфера знакомой комнаты, способствующей расслаблению. Все, что потребуется, — это правильно расположенные предметы и немного подготовки.

1. Место для одежды

Доставать одежду из шкафа намного приятнее и удобней, чем вытаскивать вещи из чемодана, поэтому необходимо предусмотреть место для подвешивания. Если нет отдельного гардероба, выручит складывающаяся или открытая вешалка. Ящики идеально подойдут для сложенной одежды и личных вещей, а также будут незаменимы для украшений, косметики и телефонов.

2. Правильная кровать и постельное белье

Одна из самых важных вещей — обеспечить гостям удобную постель! Выбрав подходящую кровать, все гости будут чувствовать себя как дома.

Помимо этого важно правильно уложить постельное белье слоями на случай похолодания. Гости смогут легко сбросить лишние одеяла, если в них не будет потребности. Легкое одеяло считается лучшей основой, в то время как плед с открытым переплетением можно использовать в качестве укрытия, если изменится температура. Добавление красивого пледа — это еще и быстрый способ обновить комнату, а также добавить интерьеру яркости и текстуры.

3. Качественные простыни

Чем выше качество хлопка, из которого сделаны простыни, тем удобней и комфортней они в использовании. Как и в хороших отелях, свежие качественные простыни создают атмосферу гостеприимства и ощущение роскоши.

4. Удобные подушки

Это не менее важный аспект, который необходимо учитывать при оформлении гостевой комнаты. Неправильная подушка может вызвать боли в шее и, как результат, плохое настроение! Важно приобретать только качественные подушки, как твердые, так и мягкие, с учетом, что на одного человека должно приходиться минимум две подушки. Дополнительные подушки, которыми принято украшать кровать, сделают чтение в постели приятным и комфортным.

5. Комфортная ванная комната

Если имеется отдельная ванная комната для гостей, ее можно превратить в прекрасное место для расслабления. Хорошие туалетные принадлежности, косметические средства, а также корзины с предметами для спа станут отличным жестом гостеприимства.

Немаловажным элементом гостеприимной ванной комнаты являются качественные полотенца из тонкого хлопка, которыми приятно пользоваться. В дополнение можно расставить ароматные свечи и кремы для рук.

6. Свежий аромат

Правильно подобранный аромат добавит завершающий штрих интерьеру и заставит гостей чувствовать себя более комфортно и расслабленно. Ароматические свечи и диффузоры, установленные в спальне и ванной, точно придутся гостям по душе. Главное, чтобы запахи были не слишком сильными и не слишком сладкими.

7. Внимание к мелочам

Чтобы гости чувствовали себя желанными, важно позаботиться о мелочах.

Если позволяет место, следует установить кресло в комнате для гостей, чтобы было удобно разместить одежду или почитать книгу.

Живые цветы придадут спальне приятный аромат и привнесут в интерьер больше цвета. Торшер или прикроватная лампа добавят расслабляющий и уютный свет.

