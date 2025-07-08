Песков: в Кремле шокированы смертью Старовойта
Сообщение о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", — цитирует его РИА Новости.
По его словам, президенту Владимиру Путину незамедлительно доложили о смерти Старовойта. "Конечно же, информация такого рода всегда трагическая и печальная", — отметил Песков.
Сейчас идет следствие, оно призвано ответить на все вопросы, напомнил Песков.
Утром 7 июля Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.
В тот же день стало известно о самоубийстве Старовойта. Его тело нашли около машины Tesla на парковке у парка им. Малевича, который находится в 15 минутах езды от дома экс-министра в подмосковном Одинцово, сообщает телеграм-канал SHOT. На месте нашли наградное оружие — пистолет Макарова, который он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.
По данным SHOT, экс-министру могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). На Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам), арестованный за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
шапира молчит? бяжать некуда? хе хе
-это воффкины ротенберги. юде обиделись за опоздание джета. а шо?!
некуда бяжать клоунам.
Зато без конфискации.
Стандартная схема. Заботу о деньгах ему приказали поручить специально присланному товарищу, который их распределил правильным людям. Но из-за внезапно внедрившихся в область ВСУ, что тоже произошло в результате действий других правильных людей, это всё вскрылось. А деньги уже поделены, и потрачены.
Поэтому решили что вернуть деньги должен стрелочник.