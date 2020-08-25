Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции

11:05

В июне в России было зарегистрировано 45,8 тысячи разводов. Это следует из данных Росстата по демографическим показателям. Число почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

В целом за минувшие полгода количество расторгнутых браков существенно (на 34,7%) снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — с 297 тысячи до 220,7 тысячи. Но при детальном при рассмотрении статистики по месяцам видно, что снижение пришлось на период действия режима самоизоляции.

Оно началось в марте, а пик падения пришелся на апрель 2020-го. В мае фиксировалось небольшое увеличение, а уже в июне произошел резкий всплеск — число разводов возросло до 45,8 тысячи, почти достигнув прошлогодних показателей.

Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил газете «Известия», что в июле тенденция, по всей видимости, продолжится. «Правда, и тут есть одно «но». Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — пояснил чиновник. Полная картина влияния самоизоляции на число бракоразводных процессов станет ясна к концу года, добавил Смелов.