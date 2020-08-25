]]>
]]>
Главная В России Новости

Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции

11:05 25.08.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В июне в России было зарегистрировано 45,8 тысячи разводов. Это следует из данных Росстата по демографическим показателям. Число почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

В целом за минувшие полгода количество расторгнутых браков существенно (на 34,7%) снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — с 297 тысячи до 220,7 тысячи. Но при детальном при рассмотрении статистики по месяцам видно, что снижение пришлось на период действия режима самоизоляции.

Оно началось в марте, а пик падения пришелся на апрель 2020-го. В мае фиксировалось небольшое увеличение, а уже в июне произошел резкий всплеск — число разводов возросло до 45,8 тысячи, почти достигнув прошлогодних показателей.

Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил газете «Известия», что в июле тенденция, по всей видимости, продолжится. «Правда, и тут есть одно «но». Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — пояснил чиновник. Полная картина влияния самоизоляции на число бракоразводных процессов станет ясна к концу года, добавил Смелов.

Темы: Россия, Брак: проблемы и решения, Развод и проблемы неудачных браков, Росстат
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2020, 14:38
Гость: Alx

Нечего ему было перед Западом своей многовекторной задницей вертеть.
25.08.2020, 12:42
Гость: Европеец

А тут ещё некоторые удивляются, что батьку в Белоруссии не хотят.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации