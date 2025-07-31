«Удаленщиков — на СВО!»: Блокировки Сети в регионах РФ наводят на мысли о провокациях чиновников

Массовые отключения мобильного интернета в регионах бьют по карману миллионы людей — и при этом противоречат закону. При этом априори считается, что массовые отключения происходят ради безопасности

Изучение утренней карты отключений интернета в регионах РФ становится новой формой развлечения для тех, у кого Сеть ещё работает. Эх, бедолаги, сочувствует гражданин, радуясь тому, что сам он по-прежнему подключён к океану информации. Как бы скоро доступ к всемирной паутине не стал привилегией для избранных.

География отключений мобильного интернета расширяется. За последние сутки сигнал отсутствовал который уже день в Красноярске, на Урале, в Тюменской области, Бурятии, Хакасии, Забайкалье, ХМАО, Иркутской области (ранее его вырубали даже на далёкой Камчатке), а также в целом ряде регионов центральной России.

В результате стало невозможным нормально пользоваться услугами курьеров и таксистов (навигаторы), общественным транспортом (валидаторы), банкоматами, маркетплейсами, МФЦ, бронировать билеты, переводить деньги, использовать электронные копии документов, покупать питьевую воду в автоматах, работать на удалёнке и т. д.

Помимо клиентов привычных массовых сервисов, существуют ещё их операторы — коммерческий сектор, который из-за паралича связи несёт убытки. И если гранды без временно отключённого мобильного интернета как-нибудь выстоят за счёт диверсификации, то малый бизнес в условиях неопределённости рискует разориться.

При этом априори считается, что массовые отключения происходят ради безопасности — чтобы украинские дроны не могли использовать вышки сотовой связи для навигации. Например, БПЛА «Лютый» с 50 килограммами тротила на борту, лишённый ориентации, собьётся с пути и не попадёт в какой-нибудь важный оборонный завод.

Возможно, это не лишено оснований, но возникают вопросы…

Массовые отключения мобильного интернета начались с мая, но никакого заметного снижения числа налётов БПЛА, на субъективный взгляд, не произошло. Где эффект?

Налётов дронов противника на отдалённые регионы Сибири и Дальнего Востока никогда не было. В чем тогда смысл бессистемных отключений? Учения? Их можно проводить ночью.

Ориентация по вышкам сотовой связи — лишь один из способов навигации. Среди других, инерциальная система, спутниковая, оптическая, автономная по 3D-картам и их комбинации. А значит, блокировка мобильной связи не решает проблему, а лишь усложняет Киеву задачу, парализуя жизнь в нашей собственной стране. Оно точно того стоит?

Помимо мобильной Сети в десятках регионов отключают порой и проводной интернет. В чем смысл этого действия и как оно влияет на навигацию украинских БПЛА?

«Людям необходима официальная информация по любым неожиданным событиям! Её отсутствие и непонимание, что происходит, рождает беспокойство, панику, тревогу, растерянность, нервозность, и, как следствие слухи, фейки, потеря стабильности, дисбаланса и привычного порядка в обществе!» — взывали россияне, находясь в «отключке».

И их услышали. Объяснили. В том же Красноярске, сидевшем четвертый день без Сети. «Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края, исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — написал губернатор, так и не объяснив страждущим никаких деталей.

Неудивительно, что жители в комментариях высказали всё, что они думают о такой с позволения сказать коммуникации местной власти и народа. В ответ, ответственная за обращения граждан чиновница потребовала от критиков «не жужжать», а недовольным удалёнщикам, потерявшим заработок, отправиться на СВО.

Вот и поговорили.

Складывается впечатление, что наложение на людей разных ограничений, в том числе на пользование интернетом, некоторым чиновникам даже нравится. Мол, мы здесь власть, что хотим, то и творим, а вы будете терпеть. А не станете — накажем. Поди, мечтают сделать свой, отдельный чиновничий интернет и наслаждаться им без «плебса», без этих назойливых людишек…

Странно, что давая свои куцые объяснения, ответственные лица не ссылаются на закон. Мол, есть норма такая-то. Между тем, закон с неформальным наименованием «О суверенном интернете» (№ 90-ФЗ) для защиты сетевой инфраструктуры принят и действует аж с 2019 года. Забыли, что существуют на правовые нормы?

Прописан в законах и порядок действий, названы ответственные государственные структуры.

Среди них Генпрокуратура, ФСБ, МВД, местные власти, которые могут ходатайствовать перед федеральными органами о временном отключении Сети, и, конечно, Роскомнадзор, технически реализующий блокировки.

Другое дело, что по-настоящему суверенные интернет, цифровая среда обеспечиваются не столько ограничениями и запрещениями, вводимыми в критические моменты (это должно быть временной мерой), сколько полным контролем страны над материально-технической базой и ПО, необходимых для функционирования Сети.

Нужны серверы, производимые в РФ и собственные дата-центры, полностью российская сетевая инфраструктура, оборудование — от смартфонов до спутников связи на орбите, отечественные процессоры, национальная операционка, все базовые программы: поисковик, мессенджер, соцсеть, видеохостинг.

Кое-что из этого сделали, но, увы, не всё.

Поэтому гражданам советуют скачивать оффлайн-карты, снимать, пока есть такая возможность, наличные (и как с подобными практиками мы будем вводить цифровой рубль?), уповать на организацию безусловного доступа к ключевым госсервисам и надеяться, что через полтора года Роскосмос обеспечит раздачу интернета с орбиты.

Системное же решение проблем, вызывающих отключения Сети, кажется, не ожидается. Системными сделают сами отключения. «Сейчас возникают большие дискуссии с Минцифры, Минобороны о том, чтобы сделать какую-то единую систему оповещения, чтобы отключать его не на весь день», — обрадовал пользователей цифровой омбудсмен Клименко.

А ведь помимо бытовых неудобств и финансовых потерь сбои интернета могут нести и политические риски.

Вместо того, чтобы тихо сидеть, уткнувшись в Сеть, россияне в поисках «движухи» начнут выходить на улицы, толпиться там, предъявлять требования, как это было, например, в Петрограде 1917-го во время искусственно созданного дефицита хлеба. Ведь интернет сейчас стал базовой потребностью людей, как хлеб, игнорировать которую опасно.

Наконец, превентивные отключения интернета против украинских дронов, парализующие нормальную гражданскую жизнь россиян, лишь укрепят Киев в мысли, что запуски БПЛА на территорию РФ дают эффект. Стоит ли так радовать врага? Не лучше ли найти разумное техническое решение и честно и подробно объяснить его людям?