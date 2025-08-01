Диалоги с нейросетями доведут пользователей до суда

09:44 1.08.2025

Юристы напоминают, что разговоры с ИИ мало чем отличаются от переписок в соцсетях, которые уже фигурируют в судебных процессах для подтверждения вины. Поэтому не исключено, что ответы искусственного интеллекта могут быть оформлены как доказательства

Конфиденциальность общения с нейросетями нуждается в правовой защите, которая сейчас отсутствует. Юристы предупреждают, что если пользователь или что-то сообщил искусственному интеллекту (ИИ), или из интереса либо по глупости запросил какую-либо незаконную информацию, то это может оказаться основанием для выдвижения обвинений. Нельзя исключать, что уже скоро подобные беседы с ИИ будут признавать доказательствами. Пока же в России нет ни закона, ни хотя бы разъяснений Верховного суда (ВС) РФ.

Многие люди доверяют нейросетям свои переживания и проблемы – иногда и в состоянии эмоциональной нестабильности. Пользователи уже рассматривают ИИ в качестве психолога или юриста, забывая, что тот не обязан хранить «профессиональные тайны».

По закону переписка с нейросетью не считается конфиденциальной информацией, а значит, она может быть передана правоохранителям по их запросу. Например, если человек окажется под уголовным преследованием. Следствие вполне может потребовать у владельца нейросети предоставить диалоги подозреваемого с чат-ботом, чтобы поискать в них доказательства преступления. Так что все, что было сказано виртуальному собеседнику, может быть использовано против пользователя в ходе расследования или даже в суде.

Напомним, что глава американской компании OpenAI Сэм Альтман (компания-разработчик ChatGPT) недавно подтвердил, что диалоги с нейросетями не защищены юридически: «Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить».

А российские юристы напоминают, что разговоры с ИИ мало чем отличаются от переписок в соцсетях, которые уже фигурируют в судебных процессах для подтверждения вины обвиняемого или ее опровержения. Поэтому вовсе не исключено, что уже скоро приватное общение с компьютером тоже пополнит перечень составляющих доказательной базы.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян подтвердил «НГ», что в случае необходимости правоохранители могут затребовать доступ к пользовательским диалогам граждан с ИИ. Потому, по его мнению, «законодателю следовало бы сформулировать процессуальный статус запрашиваемой информации». И он согласен с тем, что такие сведения должны быть приравнены к конфиденциальным данным, поскольку они ничем не отличаются от тех, которые правоохранители получают из телефонных переговоров, телеграфных сообщений или почтовой переписки. Заметим, что на все это требуется или получать предварительное судебное постановление, отвечающее требованиям обоснованности и мотивированности, или иметь четкие подтверждения срочной оперативной необходимости действовать без санкции суда.

По словам управляющего партнера московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероники Поляковой, несмотря на то что в России случаи передачи следствию диалогов с нейросетями пока неизвестны, «не стоит исключать, что это может случиться в ближайшем будущем». «В настоящее время правового регулирования данного вопроса нет, переписка человека с ИИ не охраняется таким же образом, как, например, адвокатская тайна или врачебная», – заметила она.

Между тем за рубежом уже возникла практика получения правоохранительными органами информации из чатов с ИИ и ее использования в суде в качестве доказательства. И это очень опасная тенденция, настаивает Полякова, поскольку люди порой действительно общаются с нейросетью как с юристом или врачом, раскрывая и самые конфиденциальные сведения. Она подтвердила, что несколько лет сообщения из мессенджеров и электронной почты используются как доказательства в российских судах. Такие переписки заверяются нотариусами, осматриваются следственными органами и принимаются судами. «В будущем то же самое может произойти и с диалогами с ИИ», – подчеркнула Полякова.

Как подтвердил «НГ» адвокат Александр Караваев, практика передачи диалогов с нейросетями в России действительно еще не сложилась: ни ВС, ни Конституционный суд РФ пока не высказывались по этому поводу. А правоприменители на местах еще не успели опробовать подобные действия хотя бы в силу того, что ИИ появился буквально на наших глазах. Однако, уверен он, «подобные вопросы уже сейчас требуют внятной позиции законодателя и правоприменителя», поскольку в перспективе это будет затрагивать неопределенно большое количество и лиц, и дел – от гражданских до уголовных.

«Очевидно, что государство должно реагировать на подобные вызовы и идти в ногу со времени, обеспечивая безопасность собственных граждан», – заметил адвокат. Он теоретически допускает, что разговор с ИИ может быть использован для доказывания в ходе следствия и в судах. Но тогда сведения, полученные данным образом, по общему правилу должны, как и доказательства, быть относимыми, допустимыми и достоверными.

Вместе с тем, подчеркнул Караваев, остается и ряд других неразрешенных вопросов. Но главное – это определиться с соответствием данных действий тем правам и свободам, которые гарантированы Конституцией РФ, например, о тайне переписки и свободе выражения мнения.

Автор: Екатерина Трифонова