«Нет, будешь меньше есть». Бензиновый треугольник: как нефтеолигархи и чиновники обкрадывают народ

11:02 30.07.2025

Россия бьёт рекорды по добыче нефти, да так, что иногда прям радостно становится. Но почему-то при этом каждая поездка на машине всё дороже и дороже. Какой-то заколдованный круг – своей нефти навалом, а народу за неё приходится платить да переплачивать

А если чуть покопать, то выясняется: это не круг, а треугольник, где две вершины делят сверхприбыль, а третья платит за всё. И кто же эта третья сторона? Сейчас разберёмся.

Русский нефтяной парадокс



Правительство России установило полный запрет на поставки бензина за рубеж в августе. Решение, говорят, принято "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

То есть приближается страда (для зумеров – "страда" это когда убирают урожай, как бы "страдают" при этом, потому что жарко и работать приходится), нужно заправлять комбайны и трактора, сейчас фермеры и АПК кинутся скупать топливо бочками, цистернами, вёдрами. Поэтому правительство заботливой рукой это топливо сохраняет внутри страны, запрещая импорт.

По идее, раз больше бензина остаётся внутри страны – значит, он должен подешеветь. Вроде как предложения становится много, значит, спрос должен удовлетворяться, цена не взлетит. По крайней мере так в учебниках экономики написано, если кто её учил.

Выкиньте эти учебники на мусорку – нет от них никакого толку. В жизни всё иначе.

На самом деле цена бензина АИ-95 взлетела до 76,3 тысячи рублей за тонну – почти исторический рекорд. И эксперты, нет бы успокоить народ, наоборот, хором твердят: топливо будет дорожать и дальше.

Погодите-ка. Как же так получается, уважаемые? Россия ведь – один из мировых лидеров по добыче нефти. Мы качаем чёрное золото из собственной земли, перерабатываем на своих заводах. Почему бензин растёт?

Потому что нет никакого "мы качаем". Одни качают, другие у них покупают, третьи пытаются сделать, чтобы всё было справедливо, но понятия о справедливости, сами знаете, у всех разные.

Чтобы понять механизм, представьте треугольник. В одной вершине – государство с его налогами и сборами. В другой – нефтяные компании с их аппетитами. А в третьей – мы с вами, обычные люди, которые всё это оплачивают. Получается бензиновый треугольник.

У треугольника, как известно, три вершины.

Первая вершина – государство-казначей



Начнём с самого интересного. Знаете ли вы, сколько забирает государство из цены литра бензина? По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, 70-80%.

То есть из каждых 60 рублей, которые мы платим за литр, около 45-48 рублей уходят в казну. Это акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, НДС и прочие сборы. Нефтяным компаниям остаётся "всего лишь" 12-15 рублей.

И государство постоянно повышает свою долю. С 1 января 2024 года акцизы на бензин выросли сразу на 16%. Как объясняет Юшков:

Это просто зашивается прямо на АЗС в литр бензина. То есть это налог, по сути, с конечного покупателя.

Но это ещё не всё. Есть такая хитрая штука – демпфирующий механизм. Работает он так: государство устанавливает "желаемую" цену на бензин внутри страны. С учетом той самой "справедливости". Эта цена ниже, чем нефтяники могли бы выручить, если бы смогли вместе со своей нефтью сбежать на другую планету и пускать всё на экспорт.

Но поскольку им приходится терпеть соседство с нами, государство как бы убеждает их продавать внутрь по "желаемой" цене. И тут же компенсирует им разницу за счёт бюджета (который, к слову, в том числе из наших налогов собирается). Чтобы, не дай Бог, не обиделись. А то обидятся и вообще перестанут продавать бензин на внутренний рынок – начнут гнать всё за рубеж. А что, они же собственники – со своим добром что хотят, то и делают.

Справедливо ведь? Ужас как справедливо, правда?

Но и эта справедливость действует только, пока у государства есть деньги. А когда их не хватает – ну, тут уж держись покрепче. В 2023 году расходы государства разошлись с доходами, Минфин решил урезать "компенсации" нефтяникам вдвое. В ответ нефтяники подняли цены на бирже, чтобы компенсировать потери, и биржевая цена бензина побила рекорд.

Ничего личного. Просто Боливар не вывезет двоих.

В 2024 году история повторяется, но с нюансом. Государство формально не урезало компенсации. Но вот незадача – рубль укрепился. Мировые цены на нефть снизились, и доходы нефтяников автоматически сократились на 40%.

Нефтяные короли забили тревогу. Так нельзя, чтобы маленький, бедненький капиталист недополучил свою копеечку. У него же столько яхт, вилл, любовниц – вы что, прикажете пустить всё это по ветру?

Юшков объясняет механизм по-простому: "Нефтяные компании пытаются недополученную выручку взять за счёт продажи по более высоким ценам на бирже".

И кто в итоге-то платит? Ммм, дайте подумать…

Правильно – мы.

Вторая вершина – нефтяные короли



Ну ладно, давайте наберёмся храбрости и посмотрим на тех, кто добывает и перерабатывает нефть. Возьмём топ российских нефтяных компаний и их владельцев. Все сплошь достойные, уважаемые люди. "Лукойл" Вагита Алекперова, "Сургутнефтегаз" Владимира Богданова, "Татнефть", где миноритарии – семья Шаймиевых. Плюс государственные "Роснефть" и "Газпром нефть", где тоже есть свои бенефициары.

Эти люди регулярно появляются в списке Forbes. И это неудивительно – нефтяной бизнес в России невероятно прибылен. Себестоимость добычи барреля нефти у нас одна из самых низких в мире – около 10-20 долларов. А продаётся он за 80-100 долларов.

Но вот парадокс: имея такую маржу, нефтяные компании всё равно требуют компенсаций от государства. И когда эти компенсации урезают – немедленно перекладывают недополученное на потребителей.

Твари они дрожащие или право имеют, в конце концов? Имеют. "Твари дрожащие" здесь, похоже, мы.

Так что "русский нефтяной парадокс" объясняется просто:

государство платит нефтяникам меньше демпфера (денег нет или рубль укрепился);

нефтяные компании в погоне за стабильностью прибыли поднимают биржевые цены;

независимые АЗС (у которых нет своей переработки) вынуждены покупать дорогое топливо;

цены на заправках растут.



Третья вершина – народ- плательщик



Убежать от бензиновой цены не получится. Пересадка на велосипед не спасёт. От дорогого бензина растут не только цены на заправке, но и все остальные. Перевозчики платят больше за солярку и бензин, поэтому закладывают эти расходы в стоимость доставки. В итоге каждый товар, который перевозят, становится дороже.

Особенно тяжело городам и посёлкам, куда товары везут за сотни километров. По ним "транспортное плечо" бьёт, извините за выражение, со всей дури. Магазины не будут работать в убыток: как только в их накладных растут расходы на топливо, они сразу меняют ценники.

Комбайны, тракторы, сушилки для зерна – всё это ест горючее. Если оно дорожает, себестоимость урожая растёт.

А обычному водителю рост цен делает любимое авто источником стресса. Семья с доходом ниже среднего становится менее мобильна, и в итоге всё чаще оставляет машину ржаветь во дворе, выбирая электричку или автобус. Машины, кстати, этого не любят и от грусти быстрее ломаются. Сплошной облом, короче.

Самое обидное, что с точки зрения голых цен Россия действительно "дешёвая". Если литр 95-го в России сейчас 62 рубля, примерно 0,78 доллара, то в большинстве стран Евросоюза и Великобритании литр уже переваливает за 2 доллара.

И вот мы подошли к самому больному вопросу. Почему в России, нефтяной державе, люди не могут позволить себе хотя бы "относительно дешёвый" бензин?

Кандидат экономических наук Николай Кульбака объясняет просто и жёстко: "Проблема России заключается не в том, что у нас дорогой бензин. Проблема заключается в том, что у нас очень низкие зарплаты".

Давайте посчитаем вместе с экспертом. Средняя зарплата в России – около 70 тысяч рублей. По курсу это примерно 700 евро. В Германии минимальная почасовая оплата – 9 евро. Работая 20 дней по 8 часов, немец на минималке получит 1440 евро – в два раза больше нас.

В Люксембурге, который возглавляет рейтинг доступности бензина, на среднюю зарплату можно купить 2800 литров топлива. А сколько может купить тот, кто живёт в России?

В Венесуэле литр – считаные центы, в Иране – 0,36 доллара, в Ливии и Алжире – меньше полудоллара, в Саудовской Аравии около 0,62 доллара.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов отмечает: "В Саудовской Аравии бензин почти бесплатный. Там есть законы, которые определяют верхний потолок цен на внутреннем рынке".

У нас таких законов нет. Есть Федеральная антимонопольная служба, которая, по словам Катасонова, "только тогда вспоминала о своих обязанностях, когда вмешивался президент".

Бензиновая сансара



Получается такой замкнутый круг. Государство и нефтяники договариваются между собой о правилах игры. Когда обоим нужны деньги – они просто повышают цены для третьей стороны треугольника, то есть народа.

Защититься от этого невозможно. ФАС действует в "ручном режиме" – только по указанию сверху. Народ не может эффективно бороться за свои права из-за низких доходов и отсутствия реальных профсоюзов.

Кульбака видит две причины низких зарплат: "Первая – это низкая производительность труда в России. Вторая – у нас очень много государственных монополий, которые держат низкими зарплаты".

Пока этот порочный круг не разорван, ситуация будет только ухудшаться. Государство будет повышать налоги для пополнения бюджета. Нефтяники будут требовать компенсаций и при их недостатке – поднимать цены. А обычные люди будут всё больше платить.

Как в том анекдоте: "Цена на водку выросла. – Папа, значит, ты теперь будешь меньше пить? – Нет, сынок, ты будешь меньше есть".

Что с того



Рецепт изменений Кульбака предлагает радикальный: "Уничтожать государственные монополии, увеличивать конкуренцию, людям бороться за свои права на своих рабочих местах. По-другому никак не будет. Если люди не будут бороться за свои права для повышения зарплаты, то никто им зарплату сам не повысит. Наоборот, государство будет только радо её держать низкой. Люди работают, в чём проблема-то?"

Но всё-таки непонятно, что значит "бороться". Булыжники, что ли, из мостовой выламывать? Полиция не дремлет. Откроешь рот на начальника – тут же вылетишь на улицу, вот и вся борьба. А дома семья, жёны и дети ждут своих пап с зарплатой: кому новые одёжки нужны, а кому и уже просто – поесть бы.

Вот и работает бензиновый треугольник на всю катушку: две вершины богатеют, третья – беднеет. И пока не изменится эта конструкция – всё так и будет.

Автор: Иван Прохоров