Трамп призвал Медведева следить за словами

11:06 31.07.2025

Президент США Дональд Трамп назвал зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева «провальным бывшим президентом России» и призвал его «следить за словами», пишет «Коммерсант».

«Медведева, провального бывшего президента России, который до сих пор думает, что он президент, предупредите следить за словами, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Он входит в очень опасную зону!».

Медведев не заставил себя ждать с ответом. «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Трамп в посте, где он обратился к Медведеву, также поднял тему пошлин для России и Индии — такой мерой он грозил обеим странам. В случае с Россией речь шла о вторичных пошлинах для стран — покупателей российской нефти.

Медведев ответил на это следующее: «А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука»????».

Перепалка Медведева с сенатором Линдси Грэмом, которая послужила поводом для поста Трампа, произошла 29 июля, напоминает РБК. Незадолго до этого Трамп сократил срок ультиматума для России по пошлинам с 50 до 10–12 дней.

Медведев в ответ написал, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование является шагом к войне. «Не между Россией и Украиной, а с его (Трампа. — Ред.) собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо», — предупредил он.

Грэм ответил Медведеву: «Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибетесь. Вы скоро увидите, что Джо Байден больше не президент [США]. Садитесь за стол переговоров».

Медведев, в свою очередь, заявил сенатору, что «не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули», — написал он в X.