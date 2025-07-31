Трамп призвал Медведева следить за словами

Президент США Дональд Трамп назвал зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева «провальным бывшим президентом России» и призвал его «следить за словами», пишет «Коммерсант».

«Медведева, провального бывшего президента России, который до сих пор думает, что он президент, предупредите следить за словами, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Он входит в очень опасную зону!».

Медведев не заставил себя ждать с ответом. «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Трамп в посте, где он обратился к Медведеву, также поднял тему пошлин для России и Индии — такой мерой он грозил обеим странам. В случае с Россией речь шла о вторичных пошлинах для стран — покупателей российской нефти.

Медведев ответил на это следующее: «А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука»????».

Перепалка Медведева с сенатором Линдси Грэмом, которая послужила поводом для поста Трампа, произошла 29 июля, напоминает РБК. Незадолго до этого Трамп сократил срок ультиматума для России по пошлинам с 50 до 10–12 дней.

Медведев в ответ написал, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование является шагом к войне. «Не между Россией и Украиной, а с его (Трампа. — Ред.) собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо», — предупредил он.

Грэм ответил Медведеву: «Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибетесь. Вы скоро увидите, что Джо Байден больше не президент [США]. Садитесь за стол переговоров».

Медведев, в свою очередь, заявил сенатору, что «не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули», — написал он в X.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.07.2025, 22:30
    Гость: иван з.

    Трамп может давить на Россию заткнуть рот Медведеву. Напрямую ему он ничего не может сделать. Разве что нароют счета Медведева на Западе. Я бы на месте Трампа не опускался до перепалок с Медведевым, потому как слова клоуна имеют соответствующую ценность.

  3. 31.07.2025, 21:29
    Гость: Nic

    Вот момент, когда выражение "фильтруй базар" тут неуместно!
    Просто неформальное общение.

  4. 31.07.2025, 19:49
    Гость: rick

    "Гость: Трампец пиндосам. Недаром Задорнов много раз говорил, что они безмерно тупые. Причем во всем: в экономике, в политике, в военной сфере, в дипломатии... Только в шоу могут безмерно дебилячить"
    ---
    В политике как и жизни вообще надо УМЕТЬ ВОСПРИНИМАТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОЙ КАКОЙ ОНА ЕСТЬ. Игнорирование обьективной реальности или ее искаженное отображение в сознании того или иного политика может привести как катастрофическим последствиям для данной страны. Последний такой пример это СВО РФ в Украине, которую начали 24 февраля 2022 года и планировали завершить за максимум 3 недели
    парадом ВС РФ на центральной улице столице Украины Киеве улице Крещатике. Те военные части, которые согласно планировщикам СВО, должны были участь в военном параде ВС РФ на улице Крещатике, везли с собой парадную форму. Сегодня за окном 31 июля 2025 года. Цена ТАКОГО НЕАДЕКВАТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ в СОЗНАНИИ ПЛАНИРОВЩИКОВ СВО, уже стоит РФ по самым скромным, косвенным просчетам
    более сотни тысяч невозвратных потерь. Еще хуже то, что НИКТО из планировщиков СВО не понес ни какого наказания. Что касается конкретно США, да США ослабли, но тем не менее они сегодня первая или вторая экономика мира, и тем более страна имеющая, суда по всему самый большой арсенал ЯО. Технологически США пока еще опережает Китай. РФ как страна с сырьевой экономикой имеет мало шансов противостоять США и Западу
    без поддержки Китая.

  5. 31.07.2025, 19:30
    Гость: stalker

    Я спросил, что Трамп может "Димону" сделать, а ты демагогию какую-то развел. Можешь и дальше нас страдать. Наплевать и растереть.

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