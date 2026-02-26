На концерте «Приключений Электроников» зажглась новая звезда

Группа «Приключения Электроников» отметила свой день рождения концертом в клубе «16 Тонн» 20 февраля 2026 года

Вот и «Электроники» вступили в свой «Клуб 27-ми». Звучит, конечно, жутковато, но, смеем надеяться, для «самого доброго металлического ансамбля на Земле» это далеко не предел. Самое главное, что на группу продолжают активно ходить зрители (в «Тоннах» был sold out) и что среди них постоянно оказывается немало тех, кто посетил выступление команды впервые. Именно эту тенденцию выявил в очередной раз опрос, проведенный лидером «Электроников» Андреем Шабаевым в самом начале концерта.

Певец сразу же торжественно сообщил, что выступление будет длиться 1 час 40 минут (по факту даже чуть дольше). По его словам, 27 лет — это «чертовски долго», поэтому группа постаралась пройтись по всем периодам своего творчества. Такой подход наглядно ощущался уже по первым четырем песням - «Звезды континентов», «Песня Красной Шапочки», «33 коровы» и «Звенит январская вьюга», где к тому же последовательно раскрывались голосовые возможности всех трех вокалистов группы, Первую пели вместе, а следующие три, соответственно, по очереди Дарья Давыдова, Олег Иваненко и Андрей Шабаев. Причем у Олега Иваненко получилось так, что молоко давали не коровы, а зрители, поскольку строчку «те давали молоко» он доверил спеть именно им. Также он наглядно показал руками, как сильно «вырос наш поэт».

Лирические песни Андрей Шабаев снабдил важной репликой: «Вдруг любовь рядом, а вы ее не замечаете». Для некоторых зрителей эта тема явно была очень акткальной. Так, во время песни «Позвони мне, позвони» одна из зрительниц закатывала глаза и воздевала руки к небу на словах «если я в твоей судьбе ничего уже не значу», которые явно были выстраданы. Отсутствие обручального кольца на безымянном пальце ее правой руки многое объясняло…

По случаю надвигающегося Дня Защитника Отечества Андрей Шабаев позволил мужчинам спеть первый припев, тогда как второй пели женщины, а третий — все сообща. На песне «Мой адрес — Советский Союз» на сцену была приглашена совсем юная девочка из зала, чтобы исполнить партию тамбурина. «Новая звезда у нас родилась!» - высоко оценил ее работу Андрей Шабаев.

«Зурбаган» в исполнении «Приключений Электроников» довел зал до настоящего экстаза. Видимо, заметив такую реакцию, Андрей Шабаев признался: «Практически с самого начала нам стало ясно, что мы не столько студийный, сколько живой концертый коллектив. Наша сила вместе с вами!» А после не менее дружного пения публики в «Серенаде Трубадура» совсем растрогался: «Вы очень добры!» Сплоченности музыкантов и зрителей не помешал даже небольшой курьез на песне «Нежность», когда «Электроники» исполняли редкую редакцию текста Сергея Гребенникова, а их поклонники — более привычный ранний вариант из фильма «Три тополя на Плющихе».

В результате «Приключения Электроников» сыграли 27 песен — по крличеству прожитых лет. Две из них прозвучали на бис. После предпоследней «Что будет, то будет» Андрей Шаьаев обрадовал зрителей вестью о том, что клуб «16 Тонн» им поставил концерт на 30 апреля и посоветовал уезжать на за город после посещения грядущего мероприятия. Финальный номер как бы намекал, что на дачи поклонники отправятся не иначе, как на «Лесном Олене».

