В Иране полностью отключили интернет

23:46 8.01.2026

В Иране, где с конца прошлого года продолжаются массовые акции протеста и неповиновения, произошло общенациональное отключение интернета, сообщает сервис мониторинга работы Сети NetBlocks.

«Оперативные данные показывают, что Иран сейчас переживает общенациональное отключение интернета; этому инциденту предшествовала серия усиливающихся мер цифровой цензуры, нацеленных на протесты по всей стране», — цитирует сообщение РБК.

Эти события могут серьезно ограничить возможности освещения событий «с земли» по мере распространения протестов, отметили в сервисе.

Протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов, приведя к десяткам погибших и более чем 1 тыс. задержанных. Власти используют слезоточивый газ.

Associated Press пишет, что волнения происходят в каждой из 31 провинции Ирана. По данным правозащитников, число погибших достигло как минимум 45 человек (среди них и правоохранители), а количество арестованных превысило 2200. Бунтующие блокируют дороги, строят баррикады, жгут полицейские участки и автомобили, кричат: «Смерть диктатору!», имея в виду верховного лидера аятоллу. Али Хаменеи. Протесты сопровождаются столкновениями с силовиками, сообщает «Фонтанка».

В четверг протесты охватили и столицу страны — Тегеран. Тысячи людей вышли на улицы города после призыва находящегося в изгнании наследного принца Ирана Реза Пехлеви, сына бывшего шаха, оппозиционного действующему режиму.



Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в стране. Это заявление вызвало резкую реакцию в Тегеране, где его назвали «безрассудным». Иранские власти пригрозили жестким ответом и обвинили Запад в попытках дестабилизировать экономику страны.