Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»

«Ассоциация Адвокатов России за Права Человека» предложила ввести в УК РФ право применять оружие против «антимасочников» и уже направила своё предложение субъектам законодательной инициативы

"Законотворческая инициатива связана с увеличением числа жалоб на действия людей, отрицающих коронавирус (COVID-19) и посещающих общественные места без масок и перчаток... Для граждан, носящих средства индивидуальной защиты и препятствующих распространению коронавируса должны быть закреплённые в УК РФ основания для применения оружия во время пандемии в ситуации опасности заражения. «Антимасочники», как правило, сокращают дистанцию намеренно до минимума, подходят вплотную, создавая реальную угрозу заражения. Без дополнения УК РФ соответствующими положениями дисбаланс между людьми, соблюдающими безопасность с помощью СИЗ и «антимасочниками» будет только нарастать", - пояснили представители ААРПЧ Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ).

В Ассоциации полагают, что каждый "масочник" должен иметь право "стрелять или бить на поражение, если в период пандемии есть реальная угроза заражения".

"По сути, мы столкнулись ситуацией, когда нужно наводить уже порядок на улице во время пандемии, порядок в общественных местах... Нужно внести изменения в УК РФ и наделить человека в СИЗ правом стрелять на поражение или бить на поражение того, кто нарушает масочный режим и не соблюдает дистанцию, пытаясь вас заразить. Такого нападающего нужно иметь возможность нокаутировать или подстрелить... Кроме того, поддерживаю и депутатов ГД РФ, которые также предлагают обучить врачей скорой помощи самообороне на случай столкновения с агрессивными пациентами, отрицающими коронавирус. Считаю, что у врачей для таких случаев должны быть и электрошокеры и травматическое оружие, так как неизвестно как далеко может зайти больной, отрицающий заболевание", - заявила председатель "Ассоциации Адвокатов России за Права Человека" Маша/Мария Баст.

"Стрелять или бить на поражение", "нокаутировать или подстрелить". О как.

Комментарий православной журналистки, теле- и радиоведущей Анна Шафран: "Сейчас очень сложно отличить правду от фейка, даже профессионалы, бывает, попадаются на красиво упакованные фальшивки. Когда я прочла заголовок о том, что в Уголовный кодекс хотят внести разрешение применять оружие против антимасочников, я решила, что это какой-то сатирический сайт так хайпует. Но нет. Российское агентство правовой и судебной информации сообщает, что некая «Ассоциация адвокатов России за права человека» на полном серьёзе предлагает разрешить «стрелять или бить на поражение, если в период пандемии есть реальная угроза заражения». То есть мало нам всех этих диких историй о том, как людей без масок выбрасывали из автобусов. Теперь их ещё и предлагают расстреливать без суда и следствия. Полагаю, что адвокаты-правозащитники должны немного знать Уголовный кодекс. Так вот, их призыв — это типичное разжигание розни и возбуждение ненависти по отношению к социальной группе «антимасочники». Полагаю, что прокуроры-правозащитники должны отреагировать на инсинуации адвокатов-правозащитников. Ситуация и без того напряжена до предела".

Что такое "Ассоциация Адвокатов России за Права Человека"?



Она создана ещё в нулевых. Регулярно участвует в мероприятиях Евросоюза, входит международную антифашистскую сеть United (Амстердам; связана с Human Rights Watch) и Глобальное Партнёрство Организации Объединённых Наций UN Global Compact. Задачами ААРПЧ объявлены "соблюдение прав и свобод человека, эффективное восстановление нарушенных прав и свобод конкретного человека, оказание полной и всесторонней защиты человека".

Сайт ААРПЧ уточняет (орфография, стилистика сохранены): "В марте 2017 года Ассоциация Адвокатов России за Права Человека ввела второе название — Ассоциация Адвокатов России за Права Личности, которое используется наравне с первоначальным названием. Согласно принятому решению членов Ассоциации Адвокатов России за Права Человека (Личности) изменился подход к защите прав — от прав человека к правам личности как более широкому понятию. Новый подход отвечает требованиям времени. В связи с развитием технологий перед правозащитниками встал философский вопрос о подходе к защите прав. Последние достижения в области искусственного интеллекта, генной инженерии, эндокринологии, протезировании, учёные планируют в самое ближайшее время пересадить голову и последними данными в области психиатрии и психологии, в связи с чем появляются такие понятия, как искусственный разум и постчеловек. Признаки личности оказываются присущи не только человеку, но и другим формам разума. В связи с чем Ассоциация Адвокатов России за Права Человека приняла решение перейти от концепции защиты прав только человека к более широкой концепции защиты прав личности. В рамках развития нового подхода разработаны критерии, кого считать личностью и дано определение личности, состоящее из трёх частей, дано определение что такой искусственный разум и что такое постчеловек, что такое добродетель. Таким образом, Ассоциация Адвокатов России за Права Человека (Личности) будет вести мониторинг соблюдения прав и свобод личности, добиваться признания прав за всеми личностями и их защиты".

Основатель и руководитель ААРПЧ Маша Баст - трансгендер. До 2013 года оно было либеральным адвокатом Евгением Архиповым, известным своим участием во многих политических процессах, в том числе делах о беспорядках на Манежной и Болотной площадях. Архипов родился 1.05.1979 в городе Новый Оскол Белгородской области, окончил юрфак Воронежского государственного университета по специальности "Юриспруденция" и магистратуру факультета космических исследований МГУ по направлению "Государственное управление в космической отрасли".

В прошлом - один из руководителей воронежского отделения движения "Солдатские матери России", член партии "Яблоко" и лидер Воронежского регионального общественного движения "Молодёжное Яблоко", инициатор "Антифашистского проекта в защиту иностранных студентов", руководитель общественного совета при губернаторе Воронежской области по противодействию распространению фашизма, начальник юридического отдела Общественной палаты Воронежской области, активист партии "Либеральная Россия", пономарёвского движения "За права человека" и каспаровского Объединённого гражданского фронта (ОГФ), председатель Правозащитного центра Воронежской области, организатор "Третейского суда Черноземья и Воронежской области" (на базе Воронежской региональной организации "Центр Рерихов"), организатор местных кампаний в поддержку Михаила Ходорковского.

В 2004 году начал формирование "Ассоциации Адвокатов России за Права Человека" и стал победителем конкурса молодёжных лидеров Библиотеки Конгресса США. С 2007 года - адвокат Адвокатской палаты Москвы. Создал и возглавил "Всероссийскую Антикоррупционную Общественную Приёмную «Чистые Руки»", выступил соучредителем партии "Демократическая правовая Россия" адвоката с насыщенной биографией Игоря Трунова, член Московской Хельсинкской группы (МХГ), борцун супротив "тоталитаризма" и "клерикализма", сотрудничал с немцовско-касьяновской партией ПАРНАС и движением "Солидарность", входил в Координационный совет праволиберальной партии "Демократический выбор".

Участвовал в мероприятиях болотной оппозиции, занимался юридической поддержкой бежавшей из России афа-либералки Анастасии Рыбаченко, защищал других оппозиционеров, ЛГБТ-активистов, адептов секты "Фалуньгун". В сентябре 2012-го объявил о проведении "конкурса на соискание должности юриста-правозащитника среди трансгендеров".

В том же году провозгласил создание "Русской демократической республики" со столицей в подмосковном Домодедово, возглавил Всеукраинское объединение "Соборная Украина", выступал с идеями "воссоединения" с Украиной ряда регионов России (Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская области, Краснодарский край, Ставропольский край) и переименования аэропорта "Домодедово" в честь "героя Руси-Украины Степана Бандеры".

Позднее внезапно переобулся, записавшись в противники бандерлогов и даже загремев в базу данных сайта "Миротворец". Маша Баст руководила движением "Социалистки", составляла списки врагов секс-меньшинств, планировала баллотироваться на пост Президента РФ, намереваясь "дать возможность народам на самоопределение, свободу". В последнне время называет свои взгляды "коммунистическими" и осуществляет руководство Технокоммунистической партией. С 2016-го является официальным спикером по вопросам строительства орбитальной станции "МИР-2".

В 2018-19 годах начала продвигать проект республики "Северия" ("Северщина") от Чернигова до Подмосковья, которую якобы населяет этнос "северцы" (они же северяне или севрюки). При этом на вопрос о национальной принадлежности отвечает "Моё Отечество — всё человечество" либо "Космонавтка".

На сайте ААРПЧ сказано, что Баст замужем. В роли мужа - пресс-секретарь ААРПЧ Юлия Гусейнова.

"Я заранее говорила ей о том, что я женщина. Я не скрывала это, когда мы только начинали встречаться. Юля была в курсе с самого начала. Для меня не было никогда сложности в определённости моей гендерной идентичности. Это никакой не проект. Это никакой не пиар. Это попытка привести свой внешний вид к внутреннему содержанию. Моё имя Маша. Это моё личное имя. Я себя так назвала ещё в глубоком детстве. Я играла в куклы, общалась с девочками. Я открою вам секрет: я даже умудрялась ходить на танцы, на дискотеку в 12 лет в одежде девочки. Это был 1991 год. Меня воспринимали как девочку. Это моё", - рассказала Баст в интервью "Радио Свобода".