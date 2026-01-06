Гражданская оборона «Русский прорыв в Москве» (двойной винил)

Исполнитель: Гражданская оборона, Название: «Русский прорыв в Москве», Стиль: панк-рок, Год: 2025

В нашей стране принято грезить о Русском Вудстоке, сетуя на его невозможность. Но на самом деле он у нас был, просто в России такие эпохальные события обретают обычно форму не беззаботного "Лета любви", а вовремя протянутой руки, когда ты, казалось бы сорвался с крутого обрыва и летишь в пропасть, но помощь в последний момент приходит оттуда, откуда вовсе не ждал.

Именно так в начале 90-х болеющие за Родину сердца неформалов восприняли акцию «Русский прорыв!. Само ее появление было абсолютным Чудом. Казалось бы, продано и предано все: великая советская империя распалась, истерзанная страна ввергнута в пучину хаоса, вокруг нищета и бандитский беспредел, а посреди Москвы высится обугленный и поруганный после расстрела в октябре 1993го Дом Советов. И тут вдруг объявляется после добровольного омского затвора Егор Летов и свидетельствует о возрождении "Гражданской обороны" и поддержке духовной оппозиции в форме движения "Русский прорыв". В первой половине 1994 года "ГО", "Инструкция по выживанию" и "Родина" дали концерты в Тюмени, Киеве, Луганске, Ростове-на-Дону, а 27 мая 1994 года настал черед и московского УДС "Крылья Советов".

Телеверсия этого выступления, показанная в "Программе А", обрела культовый статус. Передачу даже хотели прикрыть, ну а Егор Летов именно с этого момента надолго стал персоной нон грата для определенной категории граждан, наивно поверивших алкоголику Борису Ельцину, почем зря пугавшему "электорат" красно-коричневой чумой.

"Русский прорыв в Ленинграде" был издан ещё в 90-е на дисках и кассетах. А вот московскому фестивалю не повезло - и только сейчас Bull Terrier Records восполняет этот досадный пробел сразу виниловым релизом.

Легендарный концерт представлен на двойном релизе в максимально полном виде. Бережно сохранены даже речи Егора Летова и Александра Дугина в самом начале. Будущий идеолог евразийства высокопарно начинает разговор с видоизмененной библейской цитаты "время собирать камни и время бросать их во врагов". Быстро перейдя к необходимости разрушения, Александр Дугин немедленно стал свидетелем реализации данного тезиса, напоровшись на дружные возгласы "На х..,! На х...!" Тут же свернув свою речь, он уступил место "Гражданской обороне".

Егор Летов сотоварищи начали свой сет с электрической версии "Про дурачка" и со свежей песни "Новый день", сочиненной в качестве отклика на расстрел Белого дома. Последняя была сыграна с упругой и динамичной гитарной партией, значительно отличающейся от той, что потом будет на студийном варианте альбома "Солнцеворот". Периодически откуда-то сзади прорывается вторая электрогитара, которая как бы приятно обволакивает слушателя винила. Сделавшая мастеринг для данного издания Наталья Чумакова сумела превратить недостатки записи в достоинства. И даже звучащие вразнобой гитарные соло в песне "О китайском народном добровольце", "И вновь продолжается бой" и "Тошноте" не портят общей картины, а смотрятся как фишки. Забавно, что, как и на "Русском прорыве в Ленинграде", в песне "Насрать на мое лицо" происходит форс-мажор, и Егор Летов, пожаловались на порванную струну, исполняет акустический блок из "Отряд не заметил потери бойца", "Мимикрии" и "Непонятной песенки".

Те, кто костерил концертники "ГО" эпохи 90-х за плохо разбираемые тексты, будут приятно удивлены. Прекрасно слышны даже разночтения с каноническими вариантами. Саркастический "светлый храм демократии" в "Харакири" давно уже стал хрестоматийным примером как Егор Летов изящно перекодирует антисоветские песни 90-х. А вот в "Кого-то ещё" он спел "мы МОЛЧА пожираем любое г...но" взамен "мы ВСЕ пожираем", что может намекать на молчаливое соглашательство большинства людей с атинародной политикой отечественных властей в 90-е. Все эти изменения в звучащих текстах педантично запечатлены в четырехстраничной большой вкладке к винилу!

Те же, кто имел смелость не соглашаться, запечатлены на виниловом издании "Русского прорыва в Москве". Это и сам Егор Летов со сжатой в кулак ладонью у микрофона, и Эдуард Лимонов, и барабанщик Александр Андрюшкин, вдумчиво листающий антологию сибирского панка "Русское поле экспериментов" (те, кто ее читали запоем в 90-е тоже чаще всего автоматически не соглашались с происходящим в стране произволом).

На «яблоках» же пластинок размещены фотографии обычных участников протестных акций тех времён - особенно умилительно смотрится вышагивающая рядом с молодым панком благообразная бабуля. Сами винилы окрашены в синий цвет с вкраплениями белого, и наоборот — как «неба утреннего стяг» из песни «И вновь продолжается бой». Учитывая, что в трек-листе есть "Система", как тут не вспомнить в качестве иллюстрации к тем умонастроениям строки из верлибра "Какое небо", предварявшего студийные версии этой вещи:

А небо всё точно такое же

как если бы ты

не продался.