Morbidity «Live in Irkutsk 2000»

Исполнитель: Morbidity, Название: «Live in Irkutsk 2000», Стиль: грайндкор, Год: 2022

Иркутск в начале нулевых был для меломанов местом силы. Особенно - для обитателей восточной Сибири, которым и выехать на на гастроли было некуда. Улан-удэнская группа Morbidity со своим грайндкором тем белее особо высунуться не могла. Поэтому, попав в иркутскую неформальную Мекку - кинотеатр Пионер - они расправили свои перепончатые черные крылья и забабахали полноценный сет из 24 песен.

Вперёд были пущены произведения серьезные и концептуальные. Взять «The Puppet», под которую так и видишь беднягу, решившего съесть шоколадную фигурку, а она в его утробе превратилась вдруг в ожившую резиновую куклу. Человека разрывает, он кричит давящимся голосом, а кукла злобно отвечает ему скрипуче и противно.

«Animals World» звучит так, будто весь земной шар опутывается когтями, клювами и клыками ощетиненных животных. Faceless Acrots явно предвосхитила тенденцию современного кинематографа снимать в блокбастерах максимально безликих и малахольных актеров. Под эту песню такие горе-артисты кружат героя в неповоротливом хороводе, снимая с себя одинаковые маски и обнаруживая под ними другие - более злобные, а потом терзают очевидца до смерти. Но после этой расправы в них вдруг просыпается индивидуальность - и один из возгласов в песне — это уже близко к работе настоящего артиста.

К середине концерта музыкантов неистово начинает пробивать на эксперименты. Торжественно объявив «You Must Die!!!» Morbidity взяли несколько рок-н-ролльных аккордов и сразу свернули этот сеанс магии с ее последующим разоблачением. «Secunda» и впрямь сообразно названию длится каких-то пару секунд.

Под занавес Morbidity припасли целую обойму Каверов. Наиболее причудливо из них звучит прощальный «Jack’s Life» от Agathocles. Почему-то думается, что после такого концерта зрителей посещали дома особенно диковинные сны…