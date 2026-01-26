Вокалист «Ундервуда» полюбил собянинскую Москву сильнее булгаковской

Вокалист «Ундервуда» полюбил собянинскую Москву сильнее булгаковской

Концерт группы «Ундервуд» состоялся в клубе RED 24 января 2026 года

У «Ундервуда» есть песни практически на все случаи жизни. Это позволяет музыкантам устраивать тематические концерты даже тогда, когда основные праздники, казалось бы, отгремели, народ уныло погрузился в рабочие будни, а многие артисты отправились в теплые края. Но наши герои отметили Татьянин день прямо накануне этого праздника шумных студентов и православных христиан, когда как раз в храмах заканчивалась вечерняя служба, посвященная великомученице Татиане.

В прошлом году «Ундервуд» отпраздновал в туре свое 30-летие, и эхо юбилейной программы донеслось и до клуба RED. Опорные точки сет-листа остались прежними: музыканты начинали с песни «Дети портвейна», на припеве которой Владимир Ткаченко дирижировал залом, публика подхватывала строчки, ну а он сам исполнял все остальное дуэтом с напарником Максимом Кучеренко. Последний далее устроил зрителям волшебный полет посредством «Ангелов и аэропланов».

«Ну, здравствуйте — группа «Ундервуд» начинает свой концертный сезон!» - дал Владимир Ткаченко один из спойлеров данного выступления. Это было весьма кстати, потому что следом команда сыграла «Спойлер». Максим Кучеренко тоже дал определенную фору зрителям: на песне «Следи за ее левой рукой» он облегчил поставленную в названии задачу, ритмично постукивая собственной шуйцой по тамбурину. Перед песней «Мария и снег» он обратил внимание зрителей на фонтан посередине танцпола. «Минус двадцать, а здесь работающий фонтан! - неподдельно восхитился он. Люблю булгаковскую Москву, люблю собянинскую… Последнюю — немного больше». Справедливости ради, заметим, что без Михаила Булгакова не было бы песни «Мария и снег», поскольку Маргарита из бессмертного романа взаимодействовала здесь с самой Девой Марией!

Владимир Ткаченко же был увлечен несколько другими персонажами — в энергичной новинке «Бетховен» от отдал дань великому композитору. Парад мировых знаменитостей продолжила хулиганская песня «Чехов — это я», увенчанная возгласом Владимира Ткаченко «Punx Not Dead». А относительно недавним хитом «Гайдай» «Ундервуд», по уже сложившейся традиции, чествовал не столько режиссера любимых комедий, сколько автора музыки к ним — ныне здравствующего Александра Зацепина. Максим Кучеренко гордо заявил, что до столетнего юбилея композитора осталось каких-то 112 дней.

В середине концерта на сцене произошли небольшие пертурбации. Это Владимир Ткаченко сменил за синтезатором клавишника Вячеслава Быстрова, чтобы устроить момент истины и исполнить долгожданную балладу «Татьянин день». Свет на сцену падал во время этого номера совершенно особенным образом, создавая ощущение зимней сказки. Волшебство продолжилось во время исполнения песни «Снегурочка». Исполняя на бис свою визитную карточку «Гагарин, я час любила», музыканты «Ундервуда» пригласили всех на презентацию альбома «1000 лун» в клуб VK Dtadiumм 12 апреля, особо отметив, что это будет Пасха и День Космонавтики.

