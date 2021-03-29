Топ-6 способов укрепления ногтей

17:25 29.03.2021

С проблемой тонких и слоящихся ногтей сталкивается почти каждая женщина.

Ноготки теряют естественный блеск, начинают слоиться и ломаться. Укрепить ослабленную и повреждённую ногтевую пластину можно самостоятельно без помощи квалифицированного мастера и дорогостоящих салонных процедур.

Основные причины истончения и ломкости ноготков

Истонченная и ломкая ногтевая пластина доставляет массу неприятностей. Неухоженный вид рук, можно носить исключительно короткую форму ногтей, повреждения даже при малейшем физическом воздействии. Существует несколько основных причин, по которым ваши ногти могут плохо выглядеть, ломаться и деформироваться:

• недостаток витаминов и полезных веществ в организме;

• грибок;

• гормональные сбои;

• чрезмерные нервные переживания и стрессы;

• приём лекарственных препаратов;

• действие бытовой химии;

• использование некачественных материалов для маникюра.

Лучшие способы укрепления ногтевой пластины в домашних условиях

Иметь здоровые и красивые ногти под силу каждой девушке. Главное ответственно подойти к задаче укрепления ослабленных ноготков и строго придерживаться нижеперечисленных советов.

Правильное питание

Если в организме нахватает витаминов, ногти страдают едва ли не первую очередь. Именно поэтому так важно пересмотреть свой рацион питания и в обязательном порядке включить в него свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, морепродукты, бобовые и куриные яйца.

Ванночки для ногтей

Ванночки с полезными компонентами – действенный способ укрепить ноготки. Растворённые ингредиенты в тёплой воде легко проникают в ноготь и положительно воздействуют на него. Самые эффективные ванночки: с ромашкой, морской солью, йодом и лимонным соком. Чтобы добиться эффективного результата, такую процедуру нужно проводить раз в несколько дней, желательно перед сном.

Укрепляющие средства

Популярные производители декоративных покрытий выпускают специализированные витаминизированные средства для лечения повреждённой пластины. Прозрачную жидкость нужно наносить каждый день на протяжении одного месяца. Она хорошо защищает ноготок от физических повреждений. После использования укрепителя вы точно сможете похвастаться идеальным маникюром.

Масло для кутикулы

Многие девушки, когда делают маникюр, пренебрегают маслом для кутикулы. И это совершенно напрасно. Эссенция для кутикулы обеспечивает нужную влагу ногтевой пластине, питает её необходимыми компонентами и защищает от негативных окружающих факторов.

Ламинирование воском

Провести новомодную процедуру ламинирования воском можно самостоятельно без помощи специалиста. Понадобится косметический воск (его можно приобрести в профессиональном магазине для нейл-мастеров) и пилочка-баф. Ламинирование моментально укрепляет ногтевую пластину, делает её прочной и глянцевой. После такой манипуляции лучше на некоторое время вовсе отказаться от нанесения декоративных покрытий.

Крем для ноготков

Для приготовления домашнего крема для ногтей понадобятся натуральные жирные сливки (50 мл), сок алоэ и лавандовое масло. Все ингредиенты нужно смешать и каждый вечер аккуратно втирать в ногтевую пластину и кожу вокруг неё. Такой крем поможет избежать заусениц и сухости вокруг ногтя, а также предотвратит его расслаивание. Кремообразную массу обязательно нужно хранить в холодильнике не больше одной недели.

Сделать ногти красивыми, гладкими и крепкими можно даже не выходя из дома. Главное, подобрать подходящий способ и регулярно выполнять все рекомендации по восстановлению повреждённой ногтевой пластины.

