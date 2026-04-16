Вооруженные силы России нанесли по Украине массированный удар

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, в том числе по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, заявили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины», — цитирует сообщение Газета.RU.

Как уточнили в ведомстве, для удара использовались оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Издание «Страна» со ссылкой на данные ВСУ утверждает, что за сутки ВС РФ применили 44 ракеты, 31 из которых была сбита. Кроме того, было запущено 659 ударных БПЛА различных типов. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 20 дронов в 26 локациях, а также падение обломков еще в 25 местах.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе удара были применены 700 БПЛА и 19 баллистических ракет.