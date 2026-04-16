Вооруженные силы России нанесли по Украине массированный удар

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, в том числе по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, заявили в Минобороны РФ. 

«ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины», — цитирует сообщение Газета.RU.

Как уточнили в ведомстве, для удара использовались оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Издание «Страна» со ссылкой на данные ВСУ утверждает, что за сутки ВС РФ применили 44 ракеты, 31 из которых была сбита. Кроме того, было запущено 659 ударных БПЛА различных типов. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 20 дронов в 26 локациях, а также падение обломков еще в 25 местах.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе удара были применены 700 БПЛА и 19 баллистических ракет.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.04.2026, 21:10
    Гость: Да не по логистике надо

    а по месту производства. Ага, по территории стран НАТО. И дело не в том, что у кого-то фаберже нет(из-за разового удара по этим заводам и заводчикам война с НАТО не начнется), а в том, что этот кто-то спит и видит, как с европами замирился и гонит туда нефть и газ как и раньше

  5. 16.04.2026, 19:56
    Гость: По крайней мере перестал бредить "Да мы только бровь подымем

    Теперь грозит Западу бровями КНДР...
    Ну, я понимаю, что во время Великой Отечественной была сильна "политсатира", которая была реализована в 90% случаев как самодеятельность, но это была страшная война, Отечественная, да и длилась она, по сравнению с СВО, немного! Кривляние Соловьяши начались еще лет за пять до начала СВО, Продолжаются и теперь - он сам-то не понимает, что он уже давно не сатирик и даже не смешон как паяц, он реально омерзителен и жалок!

Все комментарии (20)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации