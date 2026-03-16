Лавров призвал прекратить ведущие к жертвам действия на Ближнем Востоке

Стоп-кадр из видеотрансляции

Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны прекратить действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры. Об этом 16 марта заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Надо сделать всё, чтобы все участники этой кризисной ситуации прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре, которые ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах [Персидского] залива, так и в Исламской Республике Иран», — приводит его слова газета «Известия».

Лавров отметил, что в настоящий момент Иран вынужден защищаться, отвечая на агрессию ударами по военной инфраструктуре напавших на него стран, размещенной в регионе. Он также выразил сожаление в связи с тем, что от эскалации страдают в том числе государства, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. По его словам, сторонам необходимо прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, если доверие к такому формату диалога еще сохраняется.

Глава МИД РФ также подтвердил, что Москва готова взять на себя посредническую роль в урегулировании иранского кризиса, если в этом возникнет необходимость. Россия совместно с единомышленниками намерена и далее выступать за немедленное прекращение огня и поиск политических путей решения конфликта.

  2. 16.03.2026, 20:43
    Гость: Бобер

    Продукт да, но свежесть не та, поставят помоложе, сбросят все претензии на старых. Их почему-то поджимает время, им хочется раздела РФ.

  3. 16.03.2026, 20:39
    Гость: Блаблабла.

    Ну,
    Загнул ,
    К 2 000 000 идет у каклов. И мы это приветствуем. Удивлен?
    .
    Сегодня
    Идет исполнение слов преп.Лаврентия черниговского-
    Украина будет наказана за предательство.
    .

  4. 16.03.2026, 20:37
    Гость: дык

    не натягивайте сову на глобус.Иранские муллы хотят уничтожить Израиль.Это тайна только для вас

  5. 16.03.2026, 20:32
    Гость: Бобер совсем мимо.

    Будто нынешний
    Кремлин --не продукт Израеля.
    :)) Сион вполне доволен вашим кремлином:)))

Все комментарии (27)
