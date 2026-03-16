Лавров призвал прекратить ведущие к жертвам действия на Ближнем Востоке

16:10 16.03.2026

Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны прекратить действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры. Об этом 16 марта заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Надо сделать всё, чтобы все участники этой кризисной ситуации прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре, которые ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах [Персидского] залива, так и в Исламской Республике Иран», — приводит его слова газета «Известия».

Лавров отметил, что в настоящий момент Иран вынужден защищаться, отвечая на агрессию ударами по военной инфраструктуре напавших на него стран, размещенной в регионе. Он также выразил сожаление в связи с тем, что от эскалации страдают в том числе государства, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. По его словам, сторонам необходимо прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, если доверие к такому формату диалога еще сохраняется.

Глава МИД РФ также подтвердил, что Москва готова взять на себя посредническую роль в урегулировании иранского кризиса, если в этом возникнет необходимость. Россия совместно с единомышленниками намерена и далее выступать за немедленное прекращение огня и поиск политических путей решения конфликта.