Израиль ударил по ядерному объекту «Талекан» в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по объекту «Талекан» в иранской столице, который, по данным военных, использовался режимом для развития критически важных технологий, необходимых для создания ядерного оружия. Это следует из публикации пресс-службы ЦАХАЛа, пишет РБК.

Атаку провели в последние дни в рамках завершившейся волны ударов по Тегерану. Удар был нанесен ВВС Израиля по целеуказанию военной разведки (АМАН).

По данным израильских военных, объект «Талекан» в последние годы использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения экспериментов в рамках проекта «Амад», которая является секретной программой Ирана по созданию ядерного оружия.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что удар является частью операции «Рычащий лев», в ходе которой израильские силы действуют против инфраструктуры иранской ядерной программы.

В заявлении также отмечается, что, несмотря на серьезный ущерб, нанесенный программе ранее, иранский режим не отказался от своих планов и продолжал развивать возможности, необходимые для создания ядерного оружия. По данным ЦАХАЛа, в последнее время Иран приступил к восстановлению объекта, который уже подвергался атаке в октябре 2024 года. Новый удар сделан, чтобы сорвать эти попытки.

