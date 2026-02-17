Игорь Растеряев, 21 февраля, Base

Игорь Растеряев выступит с большими юбилейными концертами «15 лет – полёт нормальный» в Москве 21 февраля 2026 года в клубе Base!

15 лет назад Игорь Растеряев проснулся знаменитым на всю страну благодаря своему, теперь уже легендарному, видеоклипу «Комбайнёры». Опубликованное 10 августа 2008 года Дмитрием «Гоблином» Пучковым на сайте oper.ru видео простого русского гармониста сразу завоевало симпатию у зрителей и стало настоящей визитной карточкой артиста. Без его исполнения не обходится ни один концерт.

Вот уже 15 лет «музыкальный комбайн» Игоря Растеряева бороздит необъятные просторы нашей Родины, даря людям тепло своего душевного творчества; вызывая счастливые улыбки, а порой – трогательные слёзы. Юбилейные концерты в Москве станут одними из главных в рамках масштабного гастрольного тура с красноречивым названием «15 лет – полёт нормальный». Поэтому предстоящие выступления Игоря будут особенным не только для поклонников, но и для него самого.

21 февраля 2026 года в клубе Base прогремит большой концерт, на котором также будут исполнены главные песни юбиляра в праздничной атмосфере с эксклюзивными сюпризами.

Начало в 20.00.  

