Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Это следует из документа, опубликованного на сайте Федерального реестра США, пишет «Коммерсант».

«Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660»,— отмечается в указе. Документ будет опубликован 20 февраля.

Режим ЧС из-за событий на Украине ввел бывший президент США Барак Обама. Тогда ограничения Вашингтона предполагали заморозку собственности людей, которых США считают причастными к присоединению Крыма к России. Список санкций расширялся в 2018-м и в 2022 году.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2026, 22:27
    Гость: Путник

    На сколько триллионов там предложения Дмитриева?
    —-
    Пока наши ребята не возьмут Одессу, эти черви будут ползать

Все комментарии (5)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Жительницам Крыма запросили рекордные штрафы по делу о жалобе в Кремль
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Блеск и нищета русского патриотизма
Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин
Россию грабят по науке: Минфин предпочитает молчать о сотнях миллиардов, заработанных на экспорте
Избранное
Игорь Саруханов, 20 апреля, Lюstra Bar
«Помнят с горечью древляне», 17 января, Дом Simple Music 
Сергей Марков: Военная операция на Донбассе займет от одного до трех месяцев
«Приключения Электроников» апробировали верное средство от деменции
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
Оформление потолка: что нужно знать
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
«Громыку» спутали с «Секретом» из-за галстуков
Отрицание русской этничности – это наглый вызов русскому народу
Созвездие N «Если ты в рай, то я в ад» (интернет-сингл)
ОтQRкодить всех!
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации