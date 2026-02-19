Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции

21:43 19.02.2026

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Это следует из документа, опубликованного на сайте Федерального реестра США, пишет «Коммерсант».

«Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660»,— отмечается в указе. Документ будет опубликован 20 февраля.

Режим ЧС из-за событий на Украине ввел бывший президент США Барак Обама. Тогда ограничения Вашингтона предполагали заморозку собственности людей, которых США считают причастными к присоединению Крыма к России. Список санкций расширялся в 2018-м и в 2022 году.