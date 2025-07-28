Лавров рассказал о войне России против Запада
Россия впервые за свою историю в одиночку воюет против всего Запада, поэтому нельзя допускать «ни слабости, ни слабины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя», — сказал Лавров.
По мнению министра, у России не было альтернативы началу военной операции, поскольку для страны важны не только территории, но и люди, которые жили там столетиями и являются носителями русской культуры и языка, сообщает РБК.
«Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование», — сказал он.
Лавров отметил, что западные страны не хотят учитывать «просто прагматические соображения», а намерены «подчинить своей воле всё и вся». «Это отражает прежде всего [то], что Запад не может стать просто одним из крупных сильных регионов многополярного мира, он не может отказаться от гегемонии, которой наслаждался полтысячелетия», — добавил он.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими. Он напомнил, что в начале июля президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, «и тот тут же взял трубку» — это был первый телефонный разговор глав государств с сентября 2022 года. «Правда, толку от этого разговора было, прямо скажем, мало, потому что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий», — отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гарант
Бубнит о братстве ,мол,мы один народ,
А этот гражданин этого брата называет врагом.
...:))))
Ванны и электричество.
фейс Лаврова смотришь и думаешь или что-то случилось или он постоянно жует лимон
Говорит,что Россия "воюет",а разве кто-нибудь кому-нибудь объявлял "войну"? На Украине введено военное положение,но странное,магазины работают и все развлекательные заведения до ночи,комендантского часа вроде тоже нет? У нас нет и военного положения(и это норм),также всё работает,развлекухи полно и на тв у Эрнста и по другим каналам.Военные предприятия почему-то ,не национализированы,как поступают,в случае войны,и там что-то даже срывается по потавкам,-тогда о чём нам вещает Лавров? Кроме того,почему тогда его семья(дети-внуки) живут на территории вероятного (очень!)противника,почему Россия торгует с теми,кто продаёт оружие против неё же,держит сотни миллиардов евро в банках врагов??? Лавров,отвечайте,российский народ имеет право знать,что вы там удумали?
А мы воюем с Западом ? А как можно воевать и торговать с врагом одновременно ? Как можно вкладывать средства в его долговые обязательства при этом ? Как можно связывать свою судьбу с врагом, приобретая у него недвижимость и отправляя туда учиться своих детей ? Врет господин Лавров. Ой как врет.
Зато олимпиада и футбол, устроили пир во время чумы