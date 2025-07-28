Лавров рассказал о войне России против Запада

14:35 28.07.2025

Россия впервые за свою историю в одиночку воюет против всего Запада, поэтому нельзя допускать «ни слабости, ни слабины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя», — сказал Лавров.

По мнению министра, у России не было альтернативы началу военной операции, поскольку для страны важны не только территории, но и люди, которые жили там столетиями и являются носителями русской культуры и языка, сообщает РБК.

«Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование», — сказал он.

Лавров отметил, что западные страны не хотят учитывать «просто прагматические соображения», а намерены «подчинить своей воле всё и вся». «Это отражает прежде всего [то], что Запад не может стать просто одним из крупных сильных регионов многополярного мира, он не может отказаться от гегемонии, которой наслаждался полтысячелетия», — добавил он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими. Он напомнил, что в начале июля президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, «и тот тут же взял трубку» — это был первый телефонный разговор глав государств с сентября 2022 года. «Правда, толку от этого разговора было, прямо скажем, мало, потому что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий», — отметил он.