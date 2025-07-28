Орден от «потерпевших» и срок: в чем парадоксы дела генерала Ивана Попова

15:49 28.07.2025

Дело против бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова практически с самого начала является уникальным прецедентом. Он получил орден от «потерпевшей» стороны. Ни один другой высокопоставленный военный не удостоился такой масштабной поддержки

Но уже на следующий день была отклонена апелляционная жалоба, что означает вступление в силу обвинительного приговора.

24 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о награждении орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени четырех военачальников, участвовавших в отражении украинского контрнаступления летом 2023 года. Одним из них стал экс-командующий 58-й армией Иван Попов, а в Мелитополе в честь его бойцов планируют установить барельеф. Орден передали его адвокату Сергею Буйновскому.

Ранее Попова (позывной «Спартак») признали виновным в хищении металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Его осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК).

«Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами (они. — Прим. ред.) могут награждать граждан РФ… Но я, насколько понимаю, юридически никаких препятствий для того, чтобы награждать, нет. Это, еще раз повторяю, прерогатива региональных властей, потому что речь идет о региональной награде», — объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

25 июля Второй Западный окружной военный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу Попова — пять лет лишения свободы, штраф 800 тыс. рублей, лишение воинского звания. Отклонение апелляционной жалобы означает вступление в силу приговора. Защита намерена обратиться в кассационную инстанцию.

Запорожская область фигурировала в материалах дела как пострадавшая сторона, но власти региона опровергли это, заявили об отсутствии ущерба и выступили в поддержку генерала.

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката (130 млн рублей), закупленных в порядке предоставления гуманитарной помощи. В администрации региона утверждали, что изделия принадлежали добровольческому формированию и не числились их собственностью. «Спартак» вину не признает.

Еще одна примечательная деталь: вторым фигурантом этого дела проходил генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в зоне СВО в 2023 году. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Дело генерала Попова вызвало широкий общественный резонанс. Многие военные эксперты, блогеры, общественные деятели и военнослужащие выступали в его поддержку. Попов пользовался популярностью в войсках и считался одним из боевых генералов «новой формации». После отстранения и ареста он неоднократно выражал желание вернуться на СВО даже рядовым.

Попов отправлял открытое письмо президенту России Владимиру Путину, вопрос о судьбе генерала публично обсуждался на самом высоком уровне. Ситуация «Спартака» стала уникальным для современной России: ни один другой высокопоставленный военный не удостоился такой масштабной поддержки. Чаще бывает как раз наоборот.

Все дело «Спартака» — беспрецедентный случай, когда осужденный за преступление против региона высокопоставленный военный позднее получает от этого же региона награду, а общественная поддержка и боевые заслуги не склонили чашу весов в его пользу. Даже сейчас ставить точку в этой истории будет преждевременно.

Автор: Александр Куманев