Sirix «Я хочу быть как кабан» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Я хочу быть как кабан», Год: 2026

Слово "кабан" у многих железно ассоциируется с группой "Сектор Газа", чей "Колхозный панк" повествует о "ядерном, как кабан" деревенском поклоннике достойной музыки. Причем, в тексте этой песне дважды упоминается и "свинья" причем, в разных смыслах - обычная хрюшка и Андрей "Свин" Панов из группы "АУ". Судя по всему, группа Sirix, у которой припев сингла "Я хочу быть как кабан" идеально ложится на ритм "Колхозного панка", к такой многозначности, видимо, даже и не стремилась



Герой песни максимально далек от почетного звания кабана. Просто крупный с виду друг - его ролевая модель, которая мешает спокойно жить и инициирует бесплодные мечты. Сам хлипкий герой прекрасно понимает, что таких габаритов ему вряд ли достичь, но продолжает упорно повторять, как мантру: хочу быть, как он. В жизни таких ситуаций немало и вы вправе спросить: ну и в чем же тут изюминка. Во многом она кроется в оформлении обложки сингла, с которой, как с советского плаката, нависает неимоверных размеров атлет, который как бы даёт понять испуганному тщедушному пацаненку, что ничего невозможного на пути к достижениям нет.