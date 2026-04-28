Sirix «Я хочу быть как кабан» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Я хочу быть как кабан», Год: 2026

Слово "кабан" у многих железно ассоциируется с группой "Сектор Газа", чей "Колхозный панк" повествует о "ядерном, как кабан" деревенском поклоннике достойной музыки. Причем, в тексте этой песне дважды упоминается и "свинья" причем, в разных смыслах - обычная хрюшка и Андрей "Свин" Панов из группы "АУ". Судя по всему, группа Sirix, у которой припев сингла "Я хочу быть как кабан" идеально ложится на ритм "Колхозного панка", к такой многозначности, видимо, даже и не стремилась
 
Герой песни максимально далек от почетного звания кабана. Просто крупный с виду друг - его ролевая модель, которая мешает спокойно жить и инициирует бесплодные мечты. Сам хлипкий герой прекрасно понимает, что таких габаритов ему вряд ли достичь, но продолжает упорно повторять, как мантру: хочу быть, как он. В жизни таких ситуаций немало и вы вправе спросить: ну и в чем же тут изюминка. Во многом она кроется в оформлении обложки сингла, с которой, как с советского плаката, нависает неимоверных размеров атлет, который как бы даёт понять испуганному тщедушному пацаненку, что ничего невозможного на пути к достижениям нет.

Выбор читателей
Чернобыль – последний подвиг советского многонационального народа
Путин впервые прокомментировал ограничения в работе интернета
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Запад объявил России открытую войну
Дрон атаковал жилой дом в центре Екатеринбурга
Избранное
В 1945 году Красная армия спасла мир от ужасов бактериологической войны
Гриндерс «До тридцати» (интернет-сингл)
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
КузимЧ «Прятки» (интернет-сингл)
Биртман «Джеки Чан» (интернет-сингл)
Джин-Тоник «PRO100, ч. 1 Потише»
ТимерТау, 10 апреля, «Китайский Летчик Джао Да»
Дельфин воспел ощетиненную опустевшую планету
«Ундервуд», 12 апреля, VK Stadium
Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ» и 15 сентября, «16 Тонн»
Vere Dictum «Сатарок» (интернет-сингл)
