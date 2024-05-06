«Моральный кодекс», 11 мая, «16 Тонн»

18:04 6.05.2024

Мы выбираем биг-бит и рок-н-ролл, атональные соло и абстрактные тексты

Мы выбираем вокалиста с индивидуальной узнаваемой манерой и полный зал зачарованных слушателей.

Мы выбираем «Моральный кодекс», а «Моральный кодекс» выбирает нас!

11 мая со сцены «16 Тонн» вновь прозвучат хиты легендарной группы: «Первый снег», «Ночной каприз», «Кошки» и «До свидания, мама», «Я выбираю тебя».

Уже несколько десятилетий «Моральный Кодекс» возглавляет список наиболее популярных групп у любителей самой разной музыки. Музыкальный стиль коллектива Сергея Мазаева держится на трёх «китах»: нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с текстами, построенными на свободных ассоциациях, виртуозное владение инструментами и уникальный тембр Сергея Мазаева. Неординарный стиль и высокое качество исполнения обеспечивают группе аншлаги на протяжении всей её истории.

Начало в 19.00.