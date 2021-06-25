Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» беременных

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что беременность теперь не является противопоказанием для вакцинации.

«Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», - сказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Мурашко, данное решение было принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.06.2021, 01:09
    Гость: запретив находится в роддоме без ширки

    А зачем так долго тянуть? Если непривитых официально разрешили вышвыривать с работы, то почему нельзя непривитых вышвыривать из кабинетов? Нет прививки - нет справки, со всеми вытекающими последствиями.

  2. 26.06.2021, 01:02
    Гость: Люди не нужны

    Люди очень нужны, о чем постоянно говорят, "обьясняя" режим абсолютно необьяснимого благоволия к трудовым мигрантам.
    Парадокс только на первый взгляд, а в реале все просто: люди нужны, но абсолютно бесправные. Коренные очень сильно мешают оптимизаторам...

  3. 26.06.2021, 01:01
    Гость: Чавес 10

    Вчера только говорили с одной молодой женщиной с беременностью на раннем сроке. Им не "разрешают вакцинироваться", их заставляют это делать. Мне одному кажется наступает конец одной эпохи (подлой) и начинается новая - очень подлая? Вакцинация беременных экспериментальным препаратом, лишение куска хлеба тех, кто отказался от "вакцинации". И все так быстро, быстро надо сделать, прямо сейчас, в обход конституции ..., что-то назревает. А где Гарант Конституции?

  4. 26.06.2021, 00:56
    Гость: Ещё пару месяцев назад сами адепты секты ковидодогов по ТВ г

    "Хватит нагнетать, подлые агенты госдепа, вам же Президент сказал, что вакцинация будет только добровольной!".

  5. 26.06.2021, 00:55
    Гость: Евгений В

    Это государство РФ, враждебное для народов России, с фашистско-царской символикой и прочими атрибутами власти, пришедшей вместе с чиновниками с родины фашизма еще во времена царствования Петра, управляется не то что гопниками, а самыми мерзкими, злобными и алчными карликами не только по росту, а по всей своей духовной сути. Они ненавидят русский народ, а значит и Россию, которую наводнили и гробят извращенными, чуждыми русскому духу законами и чуждой культурой всего бытия.

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