Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» беременных

18:13 25.06.2021

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что беременность теперь не является противопоказанием для вакцинации.

«Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», - сказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Мурашко, данное решение было принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.