«TODD», 28 января, Crocus City Hall

23:01 23.01.2024

28 января на сцене Crocus City Hall пройдёт рок-мюзикл «TODD»

Не верь ушам, а верь глазам своим.

«TODD» надо посмотреть хотя бы раз, ……

чтобы потом возвращаться к нему снова и снова.

(А.В. Жуков)

«TODD» - не слащавый мюзикл, не развлечение «на один раз с попкорном». Это совершенно новое прочтение старинной лондонской легенды. В произведении звучат вечные гамлетовские вопросы и не на шутку разгораются шекспировские страсти. Здесь надо думать и сопереживать.

В основу сюжета мюзикла легла лондонская история XVII века о брадобрее* Суинни Тодде (*цирюльник, парикмахер). «История, которую мы сейчас играем... наполовину смешная, наполовину драматическая… Это история о страданиях человека» – говорил о спектакле Михаил Горшенев, автор идеи постановки и один из создателей спектакля. «TODD» - это история предательства, любви, страсти, верности, разрушении, о правде и лжи, о мести, возмездии и надежде.

Уже в течение нескольких эпох загадочный и мрачный персонаж Сунни Тодд, о реальности которого историки спорят до сих пор, вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. К истории о Тодде обращаются снова и снова знаменитые бродвейские театры и передовые оперные дома. В их числе Royal Opera House в Лондоне, The New York City Opera и многие другие.

Рок-мюзикл «TODD», или «зонг-опера» - уникальная театрально-музыкальная постановка, представляющая собой сложное многоуровневое повествование: драматическое, музыкальное и пластическое. Драматическое действо перемежается с вокально-музыкальными эпизодами, комбинациями хореографических и трюковых элементов. Главная составляющая мюзикла - вокальные композиции, называемые по «Трёхгрошёвой опере» Б.Брехта, «зонгами». Для отечественной постановки «TODD» было специально написано новое либретто (сценарий). А на основе этого либретто Михаилом Горшенёвым сочинена музыкальная партитура (саунд-трек) всего спектакля.

Этот саунд-трек и стал основой последнего двойного альбома группы «Король и Шут» и одновременно аудио-версией рок-мюзикла «TODD», где вместо ролей рассказчиков спектакля можно услышать повествование Вениамина Смехова, голос которого нельзя спутать ни с кем. Эту аудио-версию очень желательно прослушать перед знакомством с рок-мюзиклом – тогда Вам будет гарантированно 100% удовольствие от просмотра действия на сцене.

Спектакль идет под живое музыкальное сопровождение музыкантов «Король и Шут», которых можно лицезреть, на протяжении всего спектакля, на сцене, за большой стеклянной стеной, являющейся эффектной частью декораций мюзикла.

Начало в 20.00.