Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом России Владимиром Путиным и попросила его оказать влияние на Беларусь для урегулирования кризиса на белорусско-польской границе

Тем самым Меркель в очередной раз дала понять, что независимая Беларусь — не «священная корова» для европейцев, и для своего спокойствия и комфорта Европа готова жертвовать белорусским суверенитетом не только в пользу себя, но и в пользу России.

Канцлер Германии 10 ноября экстренно созвонилась с президентом России. И в Берлине, и в Москве подчеркнули, что экстренность связана с обострившимся до стадии перехода к силовому противостоянию миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

«Канцлер подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в качестве инструмента против Европейского союза бесчеловечно и совершенно неприемлемо и попросила президента России повлиять на режим в Минске», — говорится в сообщении о прошедшем разговоре на сайте правительства ФРГ.

Тем самым окончательно сформировалась тенденция.

Крупнейшие европейские страны в критической ситуации отбрасывают свою демагогию о том, как важна им независимая Беларусь и как они ратуют за белорусский суверенитет в условиях усиливающегося интеграционного давления Кремля, и звонят по поводу Беларуси в обход Минска в тот самый Кремль — Путину.

Первый звоночек был в августе прошлого года, когда лидеры Германии, Франции, высшие чиновники Евросоюза бросились названивать по поводу политического кризиса в Беларуси в Москву. Почему Европа не столько обрадовалась этому кризису («демократизация» же?), сколько перепугалась, предельно честно пояснил президент Франции Эммануэль Макрон: мы не хотим повторения ситуации на Украине.

На Украине, как тогда обнаружилось, для Европы не произошло ничего хорошего (хотя во время Майдана европейцы «скакали» с таким же энтузиазмом, как творцы «революции гидности»), и западным столицам не нужна новая головная боль в виде второй Украине.

Второй звонок прозвенел год спустя после тех событий. На сентябрьской совместной пресс-конференции президентов России и Беларуси Владимир Путин выразил удивление, что европейские коллеги названивают ему по поводу миграционного кризиса на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе. Мол, он тут при чем? Если речь о белорусской границе, то есть белорусская власть — с ней и договаривайтесь об усилении охраны.

В первый раз европейские лидеры оправдывались, что звонят Путину, потому что Лукашенко не берет трубку. Во второй раз можно было предположить, что у Путина есть хитрый план, и он это говорит, разыгрывая шахматную партию на несколько ходов вперед и преследуя какие-то свои цели.

Теперь же сама Ангела Меркель подчеркивает, что по поводу Беларуси она говорит с Россией и уговаривает российского коллегу вмешаться во внутренние дела суверенной страны и принудить ее руководство к тому, что выгодно европейцам. Причем это даже не вызвано кризисной ситуацией — максимум, тревожным ощущением, что ситуация на белорусско-польской границе накаляется, и по-настоящему кризисная ситуация в ближайшем будущем может возникнуть.

Пока что для Берлина никакого кризиса нет. Мигранты, которые идут из Беларуси в Германию, туда не нападают. Но даже если бы и попали — их количество несопоставимо с теми миллионами беженцев, что пришли в Евросоюз с Ближнего Востока шесть лет назад.

В Восточной Европе речь идет о нескольких тысячах беженцев. Такие цифры некритичны даже для Польши. Разве что для Латвии и Литвы, которых пальцем тронь — они валятся.

А уж думать, что Германия, которая пережила нашествие миллиона арабов и африканцев, испугалась нескольких тысяч, которые даже до нее не доходят, просто нелепо.

Тем не менее, Берлин отставляет в сторону свои геополитические игры, откладывает до поры всякие расклады по соотношению сил в Восточной Европе, и публично просит Россию скорректировать политику Беларуси. На всякий случай. Еще дойдет, не дай Бог, до локальной войны на белорусско-польской границе — по уши в этом во всем придется погрязнуть.

Белорусская независимость и суверенитет, за которые европейцы столько лет так переживали, оказались им на поверку куда менее важны, чем собственный комфорт и благополучие. Это не значит, что европейцы не хотели оторвать Беларусь от России. Еще как хотели! Те же немецкие партийные фонды нахраписто лезли в Беларусь, устраивали там «Минский диалог», продвигали идею военно-политического нейтралитета Беларуси, ее отказа от союза с Россией.

Только предполагалось, что головную боль от такой европейской политики будет испытывать одна Москва. Сами европейцы издержек в виде головной боли от своей антироссийской политики нести не хотели категорически, что и продемонстрировали в августе 2020 года звонками Путину.

Сейчас они готовы вовсе признать Беларусь частью России, лишь бы Москва вовлеклась в миграционный кризис и гарантировала Европе ее спокойствие и благополучие.

Самое смешное, что «агрессивную» и «имперскую» Россию еще и приходится уговаривать вмешаться в дела соседей. Владимир Путин, который, как скажет вам любой прибалтийский «эксперт по России», спит и видит, как оккупировать все российское ближнее зарубежье, ответил Ангеле Меркель, что Беларусь — суверенная и независимая страна. С ее руководством и договаривайтесь.

Русофобские мифы на поверку очень далеки от реальности.