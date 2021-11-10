Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию

15:01 10.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросила его повлиять на власти Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

Меркель заявила, что «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна».

В Кремле в свою очередь отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Путин предложил наладить обсуждение проблем между представителями стран-членов ЕС и Минском.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает беспокойство, поскольку там на сегодня наблюдается тенденция к росту напряженности, надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами граждан. Песков также подчеркнул, что европейцы не хотят показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС разразился после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.