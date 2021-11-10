Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию
И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросила его повлиять на власти Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.
Меркель заявила, что «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна».
В Кремле в свою очередь отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Путин предложил наладить обсуждение проблем между представителями стран-членов ЕС и Минском.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает беспокойство, поскольку там на сегодня наблюдается тенденция к росту напряженности, надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами граждан. Песков также подчеркнул, что европейцы не хотят показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС разразился после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из текста статьи не понял - чем недовольна фрау Меркель, которая сама же объявила что "Германия готова принимать у себя тех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам"? И что такое "инструментализация мигрантов"?
и толкать на преступление, мирное населением и детей , ради своих хотелок, могут только такие подонки как Путин и Лукашенко!
Ну да, Россия же никого в Сирии не бомбила..
...Меркель заявила, что «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна...
Что, не понравилось ? А бомбить страны Влижнего востока и не только было очень даже человечно ?
Ну и вот как с такими(ЕС и США) вести диалог ? Реально только с позиции силы. Хотя о чём это я ? Скоро песков ыступит с миротворческими планами.
Повлиять можно и без звонка Путину,стоит только пригрозить лишить гражданства ЕС, российских чиновников и их родственников,(например начать с Лизы Песковой)
А на границе вывесить таблички, что за наружение госграницы, расстрел.
Всё просто и элементарно.
Пусть на Западе, не думают что два из ума выживших диктатора, остановятся.
Нет не остановятся если их не остановить.