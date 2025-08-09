Армения и Азербайджан при посредничестве США подписали мирное соглашение

11:50 9.08.2025

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали двустороннее мирное соглашение. Церемония состоялась 8 августа в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось установить мир, – цитируют «Ведомости» заявление Трампа на церемонии подписания соглашения в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. – Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга».

Декларация о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном включает в себя также соглашение о Зангезурском (Сюникском) коридоре. Он перешел под управление Соединенных Штатов на 99 лет и получил название «маршрут Трампа ради мира и процветания» (TRIPP), пишет «Коммерсант».

«Это специальная транзитная зона, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в районе Нахичевань при полном уважении суверенитета Армении. Армения также создает эксклюзивное партнерство с США для развития этого коридора»,— рассказал Дональд Трамп журналистам.

Премьер Армении Никол Пашинян сказал, что создание коридора «поспособствует инвестициям и укрепит лидерство США как главного актора решения конфликтов». Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что реализация проекта «устранит преграды в отношениях» двух стран.