Армения и Азербайджан при посредничестве США подписали мирное соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали двустороннее мирное соглашение. Церемония состоялась 8 августа в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа. 

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось установить мир, – цитируют «Ведомости» заявление Трампа на церемонии подписания соглашения в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. – Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга».

Декларация о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном включает в себя также соглашение о Зангезурском (Сюникском) коридоре. Он перешел под управление Соединенных Штатов на 99 лет и получил название «маршрут Трампа ради мира и процветания» (TRIPP), пишет «Коммерсант».

«Это специальная транзитная зона, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в районе Нахичевань при полном уважении суверенитета Армении. Армения также создает эксклюзивное партнерство с США для развития этого коридора»,— рассказал Дональд Трамп журналистам.

Премьер Армении Никол Пашинян сказал, что создание коридора «поспособствует инвестициям и укрепит лидерство США как главного актора решения конфликтов». Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что реализация проекта «устранит преграды в отношениях» двух стран.

Комментарии читателей

  3. 09.08.2025, 16:29
    Гость: В

    Телеге пишут что Лаврова, танцовщицу и их замов-консультантов увольняют за "протурецкое лоббирование" и проссиррание всего и вся на Южномм Кавказе! А Алиев требует у Захаровой вернуть дарагущую риллиантовую брошку которую он подарил ей несколько лет назад за лоббирование азеро-турецких интересов! Злые языки говорят что эту брошку Алиев Ильхлам задумал подарить Мелании! Интересно танцовщица вернёт брошку али нет? Все таки 5 лимонов зелени стоит!

  4. 09.08.2025, 16:18
    Гость: Имрек

    А можно надеяться, что армянская и азербайджанская диаспоры (читай ОПГ) теперь покинут ненавистную им Россию?

  5. 09.08.2025, 16:12
    Гость: Мы

    армяне Штатов начинаем официальные процедуры по принятию Армении 51-м штатом США. Там и Грузия 52-м....а Кремлестан-предатель своих многовековых союзников пусть идёт лесом!

Все комментарии (28)
