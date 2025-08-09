WSJ узнала о контр-предложении Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина

22:50 9.08.2025

Украина и ЕС представили свое мирное предложение по российско-украинскому урегулированию на фоне несогласия с выдвинутыми российской стороной идеями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Киев и Европа предлагают первостепенно достичь прекращения огня, а обмен территориями провести по принципу, что «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других», пишет РБК.

«Нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий», — сказал один из европейских переговорщиков.

Как считают некоторые европейские чиновники, обмен должен сводиться к тому, что если под контроль России полностью переходит Донбасс, то Россия уходит с запорожских и херсонских территорий.

О предложении российской стороны также сообщала WSJ. По ее данным, президент Владимир Путин передал его США через спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Оно подразумевает территориальные уступки Украины и международное признание подконтрольных России территорий в обмен на прекращение огня. Газета указывает, что речь идет о передаче России оставшейся под контролем Украины части ДНР и заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях.

Европа и Киев выдвинули свое предложение на встрече в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. WSJ отмечает, что стороны хотят провести «общую красную линию», которая будет соблюдаться при переговорах с Россией.

Европейцы на встрече подчеркнули, что вопросы будущего Украины не должны решаться без нее, а также в обсуждении должна участвовать и Европа.