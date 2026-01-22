Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий
Часть замороженных в США российских активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
По его словам, Москва обсуждает это с Вашингтоном.
«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — приводит слова Путина РБК.
Также российский лидер сказал, что Москва готова передать «Совету мира», куда США пригласили Россию, $1 млрд из замороженных в Штатах активов. Однако решение о вступлении в него еще не принято, уточнил президент.
Миллиардеры России (2025)
№ Имя Состояние
(млрд $) Компания
62 Вагит Алекперов 28.7 Лукойл
63 Алексей Мордашов 28.6 Северсталь
66 Леонид Михельсон 28.4 Новатэк
75 Владимир Лисин 26.5 НЛМК
81 Владимир Потанин 24.2 Норникель
85 Геннадий Тимченко 23.2 Газпром нефть
115 Андрей Мельниченко 17.4 ЕвроХим
118 Павел Дуров 17.1 Telegram
125 Алишер Усманов 16.7 Металлоинвест
130 Сулейман Керимов 16.4 Полюс
146 Михаил Фридман 14.9 Альфа-Групп
236 Михаил Прохоров 10.7 ОНЭКСИМ
258 Леонид Федун 10.4 Лукойл
289 Герман Хан 9.6 Альфа-Групп
289 Виктор Рашников 9.6 ММК
293 Вячеслав Кантор 9.5 Акрон
293 Андрей Гурьев 9.5 Фосагро
311 Роман Абрамович 9.2 Евраз
311 Виктор Вексельберг 9.2 Ренова
-----------------------------------------------------
2933 Сергей Шнайдер 1.0 Светофор
* В рейтинге богатейших россиян 2025 года уже 146 миллиардеров, их совокупное состояние выросло с прошлогодних $577 млрд до рекордных $625,5 млрд.
