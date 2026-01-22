Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий

Часть замороженных в США российских активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

По его словам, Москва обсуждает это с Вашингтоном.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — приводит слова Путина РБК.

Также российский лидер сказал, что Москва готова передать «Совету мира», куда США пригласили Россию, $1 млрд из замороженных в Штатах активов. Однако решение о вступлении в него еще не принято, уточнил президент.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.01.2026, 11:26
    Гость: Принято решение

    о запрете участия фотокорреспондентов в
    выделении средств на восстановление чужих территорий.

  3. 22.01.2026, 10:55
    Гость: коммунист

    Миллиардеры России (2025)
    № Имя Состояние
    (млрд $) Компания
    62 Вагит Алекперов 28.7 Лукойл
    63 Алексей Мордашов 28.6 Северсталь
    66 Леонид Михельсон 28.4 Новатэк
    75 Владимир Лисин 26.5 НЛМК
    81 Владимир Потанин 24.2 Норникель
    85 Геннадий Тимченко 23.2 Газпром нефть
    115 Андрей Мельниченко 17.4 ЕвроХим
    118 Павел Дуров 17.1 Telegram
    125 Алишер Усманов 16.7 Металлоинвест
    130 Сулейман Керимов 16.4 Полюс
    146 Михаил Фридман 14.9 Альфа-Групп
    236 Михаил Прохоров 10.7 ОНЭКСИМ
    258 Леонид Федун 10.4 Лукойл
    289 Герман Хан 9.6 Альфа-Групп
    289 Виктор Рашников 9.6 ММК
    293 Вячеслав Кантор 9.5 Акрон
    293 Андрей Гурьев 9.5 Фосагро
    311 Роман Абрамович 9.2 Евраз
    311 Виктор Вексельберг 9.2 Ренова
    -----------------------------------------------------
    2933 Сергей Шнайдер 1.0 Светофор
    * В рейтинге богатейших россиян 2025 года уже 146 миллиардеров, их совокупное состояние выросло с прошлогодних $577 млрд до рекордных $625,5 млрд.
    Кому война, а кому восстанавливать сами знаете.

Все комментарии (54)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США
Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение
США раскрыли состав Совета мира в секторе Газа
Избранное
БЦВГ «Das Triplex» (сетевой макси-сингл)
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
В Польше запахло военным переворотом
Саша Наконечный отказался плясать под чужую дудку
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ермак! feat. Антон Лиссов «Эпизод IV: Дерзость и отвага»
Крайний Север станет новым исламским государством?
QUEENtet Сергея Мазаева. Концерт при 1000 свечей, 20 января, ММДМ
«Крематорий», 4 декабря, «Главклуб»
Фига и Плюха «Моя Оборона»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации