Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий

00:02 22.01.2026

Часть замороженных в США российских активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

По его словам, Москва обсуждает это с Вашингтоном.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — приводит слова Путина РБК.

Также российский лидер сказал, что Москва готова передать «Совету мира», куда США пригласили Россию, $1 млрд из замороженных в Штатах активов. Однако решение о вступлении в него еще не принято, уточнил президент.