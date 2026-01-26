Договорись договариваться. По предварительным итогам встречи делегаций США, РФ и Украины

Как следует из просочившейся информации, Москва настаивала на выводе ВСУ из неподконтрольной России части Донбасса, Украина не согласилась, выразив готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из текущей линии соприкосновения

В Абу-Даби (ОАЭ) 23 и 24 января состоялись переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом по мирному урегулированию на Украине. Это была первая прямая трехсторонняя встреча с начала военных действий.

Встреча 23 января представляла собой вводный, первый раунд. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на достижение долгосрочного мира не стоит. 24 января делегации собрались в расширенном формате, после чего разделились на две рабочие группы: политическую и военную.

Как известно, российскую делегацию в Абу-Даби, состоящую из представителей Минобороны, возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Главой украинской группы был секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Переговорщиками от США выступали спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Прогресса удалось достичь в военном блоке, передает издание «РБК-Украина». Там, в частности, обсудили сценарии разведения сил и механизмы мониторинга соблюдения перемирия. Кроме того, делегации рассмотрели создание центра контроля и координации режима прекращения боевых действий, а также определение, что считать прекращением огня и его нарушением. Стороны договорились продолжить переговоры в том же формате рабочих подгрупп примерно через неделю.

«Самый сложный вопрос — по территориальным уступкам Украины. Также представители Киева пытались продавить прекращение огня, в частности запреты на удары по энергетическим объектам», — пишет корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, ссылаясь на собственные источники. По его словам, у российской стороны «позиция получше», в том числе, потому, что Москва не отказалась от участия в Совете мира, куда ее пригласил президент США Дональд Трамп. При этом в Кремле встречу оценили как конструктивную, «предельно откровенную и доверительную».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф тоже назвал прошедшие в пятницу и субботу, 23 и 24 января, раунды переговоров конструктивными, подтвердив решимость Белого дома добиваться урегулирования украинского конфликта.

«Нельзя сказать, что встреча прошла без результатов, они есть», — указывает источник ТАСС. Столь обтекаемые формулировки обычно используют в тех случаях, когда желаемые результаты не достигнуты ни одной из сторон, но при этом у каждой из них осталась надежда на желаемый исход. И еще: таким образом, дипломаты также объясняют ситуацию, чтобы «сохранить лицо» перед своими странами и правительствами. Какой из этих вариантов и кому подходит, решать не нам.

Тем более, очень многие детали широкой публике неизвестны, поскольку встреча прошла в закрытом формате. Но как следует из просочившейся информации, Москва настаивала на выводе ВСУ из неподконтрольной России части Донбасса, Украина не согласилась, выразив готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из текущей линии соприкосновения. Москва на переговорах рассматривала «анкориджскую формулу», согласованную Путиным и Трампом в августе 2025 г. Она подразумевает контроль России над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях, сообщает агентство. Война могла закончиться еще в августе, когда Путин и Трамп на Аляске договорились о выводе ВСУ из Донбасса, пишет Reuters. Но вопрос территорий оказался центральным и самым проблемным.

Военное и политическое значение региона делает компромисс практически невозможным. Украина пока удерживает такие ключевые города, как Славянск и Краматорск, которые Reuters называет «города-крепости»: Киев рассматривает эти города как жизненно важные для обороны остальной части Украины, поскольку земля к западу от Донецка намного более равнинная, что облегчает России продвижение. Для Москвы же полный контроль над Донбассом — это вопрос завершения исторической миссии и защиты соотечественников.

Забегая несколько вперед, скажем, что США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом. Как передает Axios, американский чиновник сообщил порталу, что обстановка за столом была настолько дружелюбной, насколько это возможно в текущих условиях. «Заявление американского чиновника о дружеской атмосфере в Абу-Даби нелепо — это тот случай, когда улыбаешься, а держишь руку на спусковом крючке», — заметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он напомнил, что делегацию Украины на переговорах возглавляет террорист Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ - ред.), и этим все сказано. «И это… самое нелепое, что я прочитал о переговорах в Абу-Даби. Какие друзья?! Украинскую делегацию возглавляет экстремист и террорист, автор этих слов: „Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины“. Он в России обвиняется в причастности к организации более сотни терактов. Он официально у нас считается заказчиком взрыва на Крымском мосту. Он стоит за бойней в „Крокус сити“ и убийствами русских генералов. И сидевшие напротив него в Абу-Даби это знали. И прекрасно понимали, что с высокой долей вероятности они были в его „расстрельном списке“».

И далее Коц задается вопросом: «Кто это прекраснодушный американский чиновник, увидевший дружеский привкус встречи? Это тот случай, когда ты улыбаешься, но держишь палец на спусковом крючке».

Отнюдь не случайно в дни переговоров тому же Буданову, который уже в статусе главы Зе-офиса проводил в ОАЭ переговоры с российской делегацией, прилетел символический «бумеранг». «На самом деле, это что-то новенькое. Россия не прекращает удары по энергетике ни во время Давоса, ни во время трехсторонней встрече в Абу-Даби. Обычно как раз Киев предпринимал массированные атаки по нашей критической инфраструктуре под такие переговоры. Как бы подкрепляя свою позицию. А тут мы лишний раз напоминаем тезис, выдвинутый российской стороной в прошлом году, война отдельно, переговоры отдельно», — замечает военкор Александр Коц. Кстати, «Укрэнерго» сообщило, что сразу в нескольких областях Украины введены аварийные отключения. Приоритетной целью является Киев.

Смысл этой встречи — объяснить украинцам, что сопротивление бесполезно и лучше внимательно прислушаться к условиям мирного соглашения, представленным Россией, полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Что касается посреднической роли США и участия представителей Вашингтона в переговорах в ОАЭ, то, по мнению эксперта, для России это выгодно: участие США на переговорах Абу-Даби раскалывает блок Запада. Относительно формулы, принятой на саммите в Анкоридже, полагает Ткаченко, есть лишь предположения о том, что под ней подразумевается признание российской всей территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей по линии боевого соприкосновения. Российская сторона на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооружённые силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда, это является очень важным условием. Есть также и другие нюансы, которые остаются на повестке дня», — заявил перед встречей в ОАЭ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук уточнил, что решающим станет не место встречи, а содержание переговоров «и политическая воля к достижению договоренностей». По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости». В то же время возникает вопрос: почему все переговоры по «украинской проблематике» происходят в «теплых краях»?

Может быть, их следует проводить в краях «более отдаленных», скажем, заполярных? Заодно иностранные участники могли бы увидеть великолепные зимние пейзажи России, а главное, убедиться в том, что российские просторы действительно бескрайние. И, может быть, после увиденного они поймут, что конфликт между Москвой и Киевом не из-за территорий. Это противостояние, за которым просматриваются интересы Запада, имеет выходящий далеко за рамки европейских реалий метафизический смысл. Он в защите всего того, что составляет Русский мир, земной основой которого испокон веков является Россия, православие, русская история и культура, и самое важное — русские люди. И еще: можно ли вообще договориться о мире в условиях эскалации войны? При том, что главком ВСУ Сырский пообещал: в 2026 г. Украина начнет новое масштабное наступление.

Телеграм-канал «Два майора», комментируя встречи российской и украинской делегаций при посредничестве США в Абу-Даби 23 и 24 января, отметил: «Очередной переговорный круг в Абу-Даби, даже несмотря на трехсторонний формат, уже не вызывает особого интереса у общественности, хотя место встречи выглядит куда более серьезно, чем Стамбул. До этого форум в Давосе показал дальнейшую деградацию международной правовой системы, даже внутри такой организации, как НАТО, камнем преткновения стала Гренландия, столь приглянувшаяся Трампу».

Более того, т.н. «дух Анкориджа» стал печальным мемом. 24 января вечером произошел самый массированный за всю историю СВО обстрел Белгорода. ВСУ, предположительно, били американскими ракетными установками «Хаймерс». Белгородцы насчитали не менее 50 взрывов, уточнил спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник. «Они ровно таким же образом били по Донецку, пока расстояние им позволяло. Сейчас по Донецку тоже прилетает, но уже не РСЗО, а дроны и прочая дальнобойщина. Пока от Донецка не отогнали украинских артиллеристов, в городе жить было, считай, как на полигоне, где отрабатывают свои навыки кровавые убийцы и садисты», — напоминает донецкий фотограф Денис Григорюк.

«Как и прежде, все целеуказание на американских разведывательных системах и Palantir, которые дают всю разведку для ВСУ с 2022 года», — напоминает волонтер Алексей Живов.

Украина уже не спрашивает у Запада разрешения на применение того или иного оружия для ударов вглубь «старой территории» России, заявлял недавно Зеленский.

В то время как шли переговоры, немецкий журнал Der Spiegel выпустил, можно сказать, программную статью о том, как Европа должна бороться с «империализмом Трампа». Отдельно отмечается, что будущая архитектура европейской безопасности должна строиться с учетом Украины как ключевого элемента. Журнал указывает, что Украина располагает «крупнейшей и самой закалённой в боях армией Европы» и в идеале должна быть частью альянса стран, отвечающих за безопасность континента, наряду с Германией, Францией, Великобританией, Италией и Польшей (отметим, что идею «европейского НАТО» с участием Украины уже высказывают многие в Европе). Если, демонстрируя высокую осведомленность, этот немецкий журнал пишет столь смело о задачах не только Германии, но и Европы, то это не свидетельство свободы слова. Это, прежде всего, исполнения заказа определенных промышленно-политических сил, который говорит о том, какой план намерены реализовать ЕС и НАТО.

Одновременно США опубликовали новую стратегию национальной обороны. Россия остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», говорится в документе. Пентагон также указал, что Россия «обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом», но добавил, что союзники по НАТО превосходят ее «по скрытому военному потенциалу». Тем не менее, отмечается в документе, украинский конфликт показывает, что Россия по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи.

Пентагон пообещал обеспечить готовность американских войск к защите от «российских угроз» территории США и подчеркнул, что продолжит играть жизненно важную роль в самом НАТО, несмотря на корректировку позиционирования Штатов «на европейском театре военных действий».

И отнюдь не случайно совпало, что США и ЕС подготовили также стратегию послевоенного восстановления Украины объемом до 800 млрд долл. с горизонтом до 2040 г. и оперативным планом запуска на первые 100 дней, пишет Politico. В течение 10 лет ЕС, США и международные финансовые институты (МВФ, Всемирный банк) намерены направить 500 млрд долл. государственного и частного капитала. Еврокомиссия планирует дополнительно выделить Украине 100 млрд евро в виде бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий в следующем семилетнем бюджете ЕС с 2028. Ожидается, что эти меры позволят привлечь 207 млрд евро частных инвестиций. США намерены мобилизовать средства через американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции, конкретные суммы не названы. Но реализация стратегии напрямую зависит от прекращения огня, которого пока нет, что делает план уязвимым. Аналогичную позицию занимает BlackRock, участвующая в консультировании проекта. Также в документе исходят из того, что гарантии безопасности для Украины уже существуют. А о мире и полслова нет!

Ситуация, таким образом, возникла парадоксальная. С одной стороны, Запад демонстрирует желание ссужать «незалежной» сколько угодно «тугриков», лишь бы она воевала. С другой — пытается организовать путь к миру.

И, наконец, с третьей — действительно могущественные силы, способные задавить долларом кого и что угодно. Давно ведь известно, что западным миром управляют не страны и не блоки государств. Не Евросоюз, не США, не Великобритания, не Франция, не Германия и не НАТО, а транснациональные корпорации, предпочитающие оставаться в тени.

За украинским руководством стоит военно-политический потенциал НАТО, которое оказывает Киеву непрерывную военную поддержку, направляет советников, инструкторов и наемников, а также передает разведданные. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Помимо этого он высказался о нарастающей в Европе «истерии» по поводу возможной войны с Россией. Эти заявления он назвал ложью и «полным бредом». И подчеркнул, что у РФ нет причин воевать с НАТО. Россия всегда до последнего пыталась решить миром любые конфликты, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ. Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов, подчеркнул Путин.

Кризис вокруг Украины стал прямым следствием интересов России и создания угроз нашей безопасности, продвижения НАТО к нашим границам, несмотря на публично данные нам обещания. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин. По словам российского президента, для мира на Украине нужно вернуться к обсуждению новой архитектуры безопасности, которую предлагала Россия. Москва надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира, и пока этого нет, она продолжит последовательно добиваться поставленных целей, заявил Путин.

На сегодняшний день российские войска владеют стратегической инициативой на всех ключевых направлениях СВО. Западу пора бы задуматься и одуматься. Впрочем, глас разума — это нынче не тот фактор обеспечения мирного сосуществования, с чем дружат лидеры большей части стран Евросоюза. Раздувая антирусскую истерию, назначив войну с Россией на 2029 г., они добились, наконец, того, что президент Путин их серьезно предупредил. Он также сказал, что европейцам не стоит надеяться на то, что наш ответ будет столь же мягким и «хирургически» точным, как мы ведем СВО на Украине.

Нет, Россия ответит всей своей сокрушительной мощью. И не исключено, что после этого ответа «договариваться нам будет не с кем», сказал тогда Путин.

…Похоже, сегодня результат встречи в Абу-Даби лишь зафиксирует плановое продолжение Спецоперации. А еще — демонстрирует жесткую позицию Москвы. И такую же — с противоположной стороны. Следующий раунд переговоров ожидается 1 февраля, и снова в Абу-Даби.