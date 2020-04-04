Освободителю Праги в Праге места не нашлось

3 апреля по решению пражской мэрии был демонтирован бронзовый памятник маршалу СССР и почетному гражданину Праги Ивану Коневу

Сюда еще можно добавить – и одного из воссоздателей Чехословакии, потому что до окончания Пражской стратегической наступательной операции 11 мая 1945 года никакой Чехословакии не было. И Чехии не было, а был гитлеровский протекторат Богемия и Моравия.

Фото с сайта gorodfinansov.ru

Немцы лишили чехов права называть свою страну так, как они называли её веками и только действия 1-го Украинского фронта под командованием И.С. Конева в мае 1945 года чехам это право вернули.

А в целом же, решение о возрождении Чехословакии после окончания войны, причем именно как единого государства, принимал ненавистный для всех «общечеловеков» И.В. Сталин. Именно ему в первую очередь Чехословакия обязана своим вторым рождением в 1945 году. Точно так же, как и Польша. Но кто признает этот очевидный исторический факт? Вернее, кто в Польше или Чехии возьмёт на себя подобную смелость?

Вот даже уже и Почетного гражданина Праги «отблагодарили» по полной – накинули на шею стальной трос и сдернули с пьедестала, где памятник простоял с 1980 года. Как заявила мэрия Праги, в недалеком будущем на площади Интербригад, где до вчерашнего дня стоял памятник Коневу, будет водружен новый памятник освободителям Праги. Не исключено, что это будет памятник кому-то из генералов РОА, которые до подхода частей 1-го Украинского фронта попытались с восставшими пражанами выбить из города немецкий гарнизон. У власовских «освободителей» справиться со своими вчерашними нацистскими «коллегами» не получилось, и полностью очистить Прагу от немцев удалось только советским солдатам.

Также не исключено, что вскоре власти Праги могут задаться и другим вопросом – а насколько уместны могилы советских воинов, погибших во время освобождения Праги на пражском Ольшанском кладбище? На надгробиях присутствует советская символика, к которой в бывших странах соцлагеря относятся с каждым годом всё негативней. Если уж Почетного гражданина Праги маршала Конева сдернули с пьедестала, несмотря на значительный общественный резонанс, то чего уж говорить про могилы простых солдат?

За сохранение памятника маршалу высказывался даже президент Чехии Милош Земан, но в тотально демократической Чехии к мнению президента часто не прислушиваются. Совершенно. Как будто он и не президент вовсе, а представляющее исключительно самого себя частное лицо.

За время проведения Пражской операции советские войска потеряли 12 тысяч солдат убитыми, а вот Чехословацкий армейский корпус только 112 человек. Это лишний раз говорит о том, кто вынес на своих плечах всю тяжесть войны. Но если чехословацкие солдаты погибли в боях за освобождение своей родины, то каково было нашим солдатам идти на смерть, зная, что война уже закончилась? Однако шли и гибли за свободу чешского народа.

И вот через 75 лет, аккурат к годовщине Победы, последовала такая «благодарность».

Спору нет, долгие годы вполне плодотворного советско-чехословацкого сотрудничества перечеркнули события так называемой «Пражской весны» 1968 года, когда советские солдаты пришли в Прагу, но встречали их уже не цветами и не как освободителей. Но дело в том, что пришли они и не как оккупанты, не для того, чтобы унизить национальное самосознание чехов и переименовать их страну в очередной протекторат Богемия и Моравия. А чтобы предотвратить чехословацкую «перестройку», которая неизменно привела бы к разделению Чехословакии, утрате ею значительной части своего суверенитета и экономического потенциала.

Что и произошло в девяностые годы, когда страну разделили на Чехию и Словакию, она выполняет все предписания Евросоюза, а чешская промышленность – бледная тень себя прежней. Например, если во времена существования Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) знаменитые чехословацкие трамваи «татра» десятками тысяч отправлялись на экспорт, как мотоциклы Jawa и ČZ, то теперь о подобных объёмах можно даже не мечтать. А падение промышленного производства неизбежно вызывает безработицу и обнищание.

И уж кому как не нам знать об этом, помня весь тот кошмар, в котором утонуло всё постсоветское пространство после советской «перестройки».

Как бы то ни было, но нынешняя Россия не забывает о прежних годах совместного проживания стран в едином соцлагере: в Москве не переименована и никогда не будет переименована открытая в 1985 году станция метро «Пражская». А вот её сестра – станция пражского метро «Московская», открытая в том же году, – всего через пять лет была переименована в Andel. Если посмотреть на названия пражских улиц, то там больше не найти «декоммунизированной» улицы Владимира Маяковского и площади Максима Горького, а в Москве никому не придет в голову переименовывать улицы, названные в честь чешских писателей – Юлиуса Фучика и Ярослава Гашека. Более того, в России в 1996 году в строй вступил танкер «Ярослав Гашек».

Но Чехия с девяностых годов демонстрирует своим западным партнерам готовность следовать их курсом, который подразумевает обязательную декоммунизацию и противопоставление себя России. Неудивительно, что Чехию оперативно затащили в НАТО и что она с готовностью следует командам из Брюсселя, например, вводя антироссийские санкции.

И история с памятником Коневу весьма показательна. Прекрасно зная, что его снос накануне празднования годовщины Победы вызовет возмущение в России, официальный протест и однозначно не улучшит двусторонние отношения, чешское правительство пошло на этот шаг. Пускай в Москве возмущаются сколько угодно, зато в Брюсселе оценят этот шаг прилежных чешских перенимателей демократических ценностей. Ну а то что чисто по-человечески это выглядит очень некрасиво и мерзко… Да ничего – стыд не дым, глаза не ест.

Справедливости ради стоит сказать, что совсем от памятника Коневу пражская мэрия не избавляется. На переплавку его не отправят, а «переселят» в возводимый Музей памяти ХХ века. Остается только догадываться, с кем там будет соседствовать советский маршал…

