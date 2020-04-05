«У него не было маски». Снос памятника маршалу Коневу: да что вы до этого знали о подлости и моральном уродстве!

Когда чешскому мажору-либералу не хочется заниматься делом, он устраивает фашистский пиар на крови

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освободителю Чехословакии и Освенцима. Памятник сняли с пьедестала подъемным краном и пообещали отправить на хранение в музей.

Фото: facebook.com/praha6

Инициировавший снос монумента староста столичного округа Прага-6 Ондржей Коларж откровенно глумился по поводу произошедшего.

«У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос», - написал чиновник на своей странице в Фейсбуке.

Ранее Коларж заявил о намерении установить на месте монумента маршалу Коневу памятник гитлеровскому коллаборационисту генералу Власову.

Напомним в двух словах, кто есть кто.

Иван Конев

Иван Конев в Праге, 1945 год. Фото Karel Hájek с сайта ru.wikipedia.org

Иван Конев – выходец из обычной крестьянской семьи. В 1916 году он был призван в армию и участвовал в Первой мировой войне, дослужившись до унтер-офицерского чина в артиллерии. В 1918-ом он вступил в партию большевиков и принял участие в Гражданской войне - воевал против Колчака и японских интервентов.

После завершения Гражданской войны Конев служил на должностях начальника политотдела дивизии и командира стрелкового полка, а также проходил обучение в Военной академии РККА имени Фрунзе. В 1934 году он стал командиром дивизии, а в 1938-ом – 57-го Особого корпуса на территории Монголии.

Осенью 1938 года он возглавил 2-ую отдельную Краснознаменную армию. А в дальнейшем командовал Забайкальским и Северо-Кавказским военными округами.

Великую Отечественную войну Конев встретил командующим 19-ой армией. Летом 1941 года она оказалась на направлении главного удара нацистских войск и смогла добиться определенных успехов.

Действия Конева были высоко оценены Москвой. Он был назначен командующим Западным, а затем – Калининским фронтом. Вплоть до начала 1943 года он оказывался на сложнейших участках советско-германского фронта, на которых Красная армия потерпела ряд поражений.

Полководческий талант Конева полностью раскрылся в 1943–1944 годах. Под его руководством Степной (переименованный затем во 2-ой Украинский) фронт успешно действовал в ходе битвы на Курской дуге, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр.

Конев стал одним из авторов грандиозной победы Красной армии в Корсунь-Шевченковской операции, в ходе которой безвозвратные потери нацистов составили почти 100 тыс. человек.

Именно части под командованием Конева первыми перешли в 1944 году государственную границу СССР.

В мае 1944-го Конев стал командующим 1-ым Украинским фронтом, сыгравшим значительную роль в ходе боев за Восточную и Центральную Европу. Его блестящие действия позволили захватить Сандомирский плацдарм, спасти последних узников Освенцима и уберечь от разрушений Силезию. Фронт также успешно действовал в ходе Берлинской и Пражской операций.

После завершения войны Конев служил на различных командных должностях в Вооруженных силах СССР. За годы Великой Отечественной он был дважды удостоен Золотой звезды Героя Советского Союза.

Андрей Власов и РОА

Андрей Власов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

О довоенной жизни Власова известно немного. Он якобы родился в бедной семье. Некоторое время учился в духовной семинарии, а затем пытался стать агрономом.

В годы Гражданской войны был призван в Красную армию и участвовал в ликвидации движения Нестора Махно. Так же, как и Конев, он после Гражданской войны учился в академии имени Фрунзе.

Согласно ряду свидетельств, Власов был карьеристом, старавшимся любой ценой доказать лояльность власти. Так, в ходе репрессий 1930-х, будучи членом трибунала, он не вынес ни одного оправдательного приговора. Затем, написав донос на своего комдива, занял его место.

Следует отметить, что, будучи во главе дивизии, Власов добился строгого исполнения уставных норм, что позитивно сказалось на ее боеспособности. В начале войны Власов командовал корпусом, а затем – 37-ой армией. Был ранен. В ходе боёв на Украине вышел из немецкого окружения.

В конце 1941 года 20-ая армия под командованием Власова хорошо проявила себя в боях под Москвой.

Весной 1942 года Власов был назначен замкомандующего войсками Волховского фронта и командующим 2-ой ударной армией.

Что происходило после того, как Власов вместе с вверенными ему войсками оказался в немецком окружении – неизвестно. Три недели его жизни не отражены ни в одном документе. 11 июля группа окруженцев, в состав которой входил Власов, была выдана немцам предателем.

В отличие от большинства советских генералов, оказавшись в плену, Власов быстро принял предложение о работе на нацистов. В декабре 1942 года он порекомендовал гитлеровцам создать РОА – «Русскую освободительную армию».

Отдельные подразделения, приписанные к РОА либо позже вошедшие в ее состав, использовались в 1943–1944 годах в карательных операциях на территории СССР и Югославии.

Организованное же применение власовцев против советских войск началось в январе 1945 года. Однако весной руководство РОА осознало, что война проиграна, и начало искать варианты сотрудничества с членами антигитлеровской коалиции из числа западных держав.

В начале мая 1945 года 1-ая дивизия РОА поддержала чешских партизан, поднявших восстание в Праге. Воспринимать «порыв» власовцев всерьез было бы просто смешно – бойцы «РОНЫ», на базе которой была сформирована 1-ая дивизия, отметились в ходе карательных мероприятий против гражданского населения СССР и при подавлении Варшавского восстания.

После разгрома нацизма часть власовцев смогли уйти на Запад, но большая часть были задержаны советскими органами госбезопасности. Сам Власов был приговорен судом к смертной казни за государственную измену и повешен 1 августа 1946 года.

Духовные наследники Власова

Ондржей Коларж. Фото с сайта zpravy.aktualne.cz

Желание Ондржея Коларжа поставить памятник Власову – вполне объяснимо.

Староста Праги-6 занял свой пост в 2014 году, в возрасте всего 30 лет. Но если кто-то решит, что господин Коларж – молодой гений, всего в жизни добившийся сам, он, пожалуй, ошибется.

Ондржей – типичный мажор. Его отец, Петр Коларж – бывший заместитель министра иностранных дел Чехии и посол Чехии в США, взлетевший в свое время на волне Бархатной революции. После ухода с госслужбы Петр перешел на работу в одну из крупнейших лоббистских фирм Соединенных Штатов Америки.

Так что карьера Коларжа-младшего была, можно сказать, предопределена. Отучившись в США, вскоре после возвращения на родину он стал секретарем одного из лидеров входившей в правительственную коалицию либеральной партии TOP 09 Карела Шврценберга, министра иностранных дел Чехии - начальника его отца.

В 2013 году «золотой мальчик» стал председателем TOP 09 в округе Прага 6, и, благодаря успеху либералов на выборах, занял пост старосты.

Судя по онлайн приемной муниципалитета, с решением коммунальных проблем в округе ситуация обстоит так себе. Жалобы на стихийные свалки, ямы на дорогах и пристанища бомжей в парках (несмотря на общую атмосферу порядка в столице Чехии) висят нерассмотренными с прошлого года.

Зато староста округа полным ходом занимается «большой политикой» - он публично критикует Китай, закладывает памятники членам династии Габсбургов и размещает PR-материалы о себе любимом в журнале Playboy. Словом, везде, где только можно, пытается создавать вокруг себя шум и эпатировать общество, выслуживаясь параллельно перед западными покровителями чешских либералов.

Снеся памятник Коневу, он «убивает сразу нескольких зайцев». Во-первых, убирает «лишнее» напоминание о заслугах Москвы в освобождении Чехии и о том, какую роль Запад сыграл в ХХ веке в чешской истории.

Во-вторых, «троллит» Россию и чешские патриотические силы во главе с президентом Милошем Земаном, вызывая восхищение у пражских «креаклов».

В-третьих, изображает из себя «игрока высшей политической лиги», которому некогда заниматься такими мелочами, как ямы на дорогах и стихийные свалки. Какие там мусорки, если судьба мирового либерализма в опасности?

Но вот тот факт, что господин Коларж творит подлость и мерзость, это все никак не отменяет.

Нацисты, от которых маршал Конев спасал Чехословакию, убили почти 400 тыс. граждан этой страны – причем, преимущественно мирных жителей. Чехи, согласно планам гитлеровского руководства, подлежали полной ликвидации, как отдельный этнос, путем ассимиляции и физического уничтожения. Сотни тысяч чехов были вывезены в рабство на территорию Германии.

При этом, что принципиально важно, западные державы официально одобрили аннексию Чехословакии нацистами. Англия, Франция и Италия (при фактическом согласии США) поддержали расчленение страны между Германией, Польшей и Венгрией в ходе Мюнхенского сговора 1938 года. А также заблокировали попытки Москвы помочь Праге.

Свой союзнический долг Советский Союз смог исполнить только в 1944–1945 годах. За свободу Чехословакии тогда отдали жизни около 140 тыс. советских воинов.

Поэтому монумент, который был снесен Коларжем, – это не просто памятник Коневу. Это дань памяти всем тем, кто освободил Чехословакию от нацизма ценой собственной жизни. А также напоминание о подлости западных «друзей», с улыбкой отдавших Чехию на растерзание Гитлеру.

Но для идейных власовцев, не помнящих родины и ищущих, куда покомфортнее пристроить свою «пятую точку», принципов и памяти не существует.

Та мерзость, которую сотворил «золотой мальчик» в Праге, – это жестокий урок всему миру. Доведенная до абсолюта демонстрация морального падения напоминает нам самим о том, что нужно чтить память предков и бережно относиться к собственной истории.

