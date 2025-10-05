Проханов объяснил «несахарный образ президента» в своей новой книге

11:22 5.10.2025

Вокруг романа «Лемнер» разгорается скандал: «либеральные остроумцы» за рубежом выдергивают из контекста фразы, в которых «иронично и зло» говорится о герое романа — президенте Троевидове, написал в своем телеграм-канале автор книги, писатель Александр Проханов.

«Остроумцы», по его словам, усмотрели в Троевидове «образ нынешнего президента России». «Слова, прямо скажем, не сахар. Но дело в том, что эти слова излетают не из уст автора, не от имени пишущего роман художника, а вложены в уста одного из самых отрицательных персонажей романа, которого потом убивают, топят в ледяной проруби — проруби русской истории, куда топят всех отрицательных героев романа, включая и Лемнера — слабой копии Евгения Пригожина», — цитирует писателя РБК.

«Либеральные остроумцы разгоняют эти фразы по социальным сетям, желая навлечь на автора романа гнев государства. Желают использовать фактор книги как инструмент давления на власть. Удастся ли превратить «Лемнера» в очередного «Доктора Живаго», не берусь судить», — добавил Проханов.

Свою позицию Проханов назвал предельно ясной: «Я — государственник, вижу в президенте России [Владимире] Путине олицетворение русской истории на ее восходящем витке», — написал он.

Роман Проханова «Лемнер» вышел в августе 2025 года. В аннотации на сайте издательства «АСТ» говорится, что он «посвящен авантюрам, подвигам, неистовым страстям, чудовищным злодеяниям Михаила Лемнера — персонажа русской истории, который не раз выходил на авансцену то Степаном Разиным, то Емельяном Пугачевым, а то героями Русской Весны». Там также указано, что Лемнер напоминает Евгения Пригожина — создателя ЧВК «Вагнер».

В книге упоминаются Кремль, газопроводы «Северный поток», действие происходит в том числе в Африке, городе Банги (столица ЦАР). Первая глава начинается со слов, что учрежденные Лемнером фирмы «обеспечивали ему благополучие и заметное положение в обществе». В Африке формируется частная армия под названием «Пушкин», которая свергает правителя Банги.

Российским президентом в романе представлен Леонид Леонидович Троевидов. Его герои романа обвиняют в том, что он «взорвал газопроводы «Северный поток» и отсек Россию от Европы», «замуровал окно, которое Петр Великий прорубил в Европу». Этот же персонаж книги, по мнению ее героев, «направил русскую нефть и газ в Китай, способствуя могуществу Китая, граница которого очень скоро пройдет по Байкалу».

В Московском доме книги 1 октября должна была состояться презентация книги, но ее отменили «по причине поступившей информации о том, что её проведение может спровоцировать третьих лиц на совершение противоправных деяний в отношении автора и читателей».

Там заявили, что сняли с продажи новый роман Александра Проханова из-за отмены презентации. В магазине, который находится на Новом Арбате, сообщили изданию «Подъём», что не успели продать ни единого экземпляра, хотя «люди спрашивают».

«Нет, не продаётся. Не успели продать ни единого экземпляра. Она поступила, потом её вернули в издательство. Люди приходят, спрашивают, но у нас нет ни единого экземпляра. Должна была состояться встреча, встречу отменили. Нет встречи — нет книги. Это ж как бы книга на презентацию была».

Почему роман «Лемнер» вернули в издательство и кто так распорядился, в магазине уточнить не смогли. Кроме того, там не сообщили, вернётся ли издание в продажу.

На данный момент книги нет в наличии на сайтах книжной сети «Читай-город», магазинов «Москва» и «Библио-глобус».