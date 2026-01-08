Сектор Газа. Восставший из ада 25 лет, 16 января, Atmosphere

18:24 8.01.2026

25 лет назад вышел последний альбом группы «Сектор Газа» - «Восставший из Ада»

Несмотря на большое количество мистических тем и сюжетов, связанных с потусторонним миром, он, в первую очередь, повествует о борьбе добра со злом, конечно же, со стороны добра. Эта пластинка стала новой вехой в развитии группы, одновременно ознаменовав финал её творческого пути. Юрий Клинских задумывался о достойной презентации своего мистического «детища», но планам, увы, сбыться было не суждено. 25 лет спустя мы хотим отдать должное трудам Юры и показать яркое шоу, на основе песен из его последнего альбома.

16 января на сцене клуба «Атмосфера» (Atmosphere Moscow) при участии музыкантов группы «Сектор Газа», старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских, а также специальных гостей вы увидите концертную постановку, основанную на песнях альбома «Восставший из Ада». Все треки будут исполнены живьём, а сюжетная линия выстроена на основе мультфильма, который мы снимаем специально к этому событию.

Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора Газа» из далёких 90-х. Вы увидите их в этот вечер на сцене.

Не обойдётся и без второй части концерта, которая будет состоять из главных хитов в исполнении групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки». Некоторые песни будут исполнены с использованием оригинальной голосовой дорожки Юрия Клинских при участии музыкантов золотого состава «Сектора».

Такое нельзя пропустить!

Начало в 19.00