Тарифам ЖКХ разрешили расти выше инфляции: газ, тепло, вода и свет подорожают на 100%

Беспрецедентное повышение коммунальных тарифов, с которыми россияне живут с 1 июля 2005 года, правительство сдерживать не планирует

В ближайшие три года граждан научат еще сильнее «любить» родное и бездонное жилищно-коммунальное хозяйство.

За следующую трехлетку — с 2026 по 2028 год включительно — индексация оптовых цен на газ составит 25,7%. Темп роста цены электроэнергии для населения запланирован на уровне 29%. Тариф на тепловую энергию прибавит 26%. По водоснабжению за три года «накапает» 24,6%. Итого по четырем основным тарифным позициям: +105%.

С такими параметрами вышел обновленный прогноз Минэкономразвития РФ.

Если взять разбивку по трем ближайшим годам, то ведомство, отвечающее за экономическую безопасность РФ, обещает гражданам рост на газ: 9,6% в 2026-м; 9,1% в 2027-м и 7,0% в 2028-м. Электроэнергия по годам будет дорожать на 11,3%, 8,6% и 9,1%. Тепло каждый год начнет «прибавлять» 9,9%, 9,3% и 6,8%. Водоснабжение: 9,8%, 8,9 и 5,9%.

Но есть и хорошая новость: в 2026 году по традиции с 1 июля повышать тарифы не станут. Это событие переносится на 1 октября. Три месяца отсрочки россиянам подарят… депутаты Госдумы, за которых мы будем голосовать с 18 по 20 сентября 2026 года. Кто же станет злить электорат в канун главных выборов страны обострением такой болезненной темы? А операцию по спасению народного достояния — «Газпрома» — никто не отменял, поэтому индексация тарифов разово переносится на осень.

Коммунальные тарифы в 2026 году: +10%



В документе Минэка указано, что рост совокупного платежа за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем в год составит 9%. В 2026-м — на уровне 9,9%, в 2027 году — 8,7%, в 2028-м — 7,1%.

Переводя с чиновничьего это означает, что к текущим суммам в квитанциях за три года прибавится почти 26%. И это только с учетом индекса допустимого роста тарифов на федеральном уровне, а окончательные индексы платы за ЖКУ с 2015 года определяют регионы и муниципалитеты.

В отчетах и прогнозах федеральных ведомств много цифр, но внимательно, как говорится, следите за руками. В предыдущем прогнозе Минэка средний взвешенный базовый индекс платы за ЖКУ за три года должен был составить 23,6%. В обновленном варианте — уже 26%.

За этими процентами от Министерства экономразвития прячутся конкретные суммы денег, которые россиянам придется заплатить монополиям и поставщикам услуг. Фото: Минск РФ. Скрин из прогноза социально-экономического развития РФ

И это не считая плюс 11,9% — уже случившийся рост тарифов в текущем году. При этом Минэк прогнозирует, что годовая инфляция к декабрю составит 6,8%.

Инфляция и тарифы на ЖКУ



Тарифы на ЖКУ не первый раз растут быстрее официальной инфляции. И в ближайшие три года, подтвердил Минэк, продолжат повышаться в «темпе вальса». Базовый вариант прогноза экономического ведомства допускает чудо: с 2026-го уровень годовой инфляции может составить 4%. Но при этом в следующем году платежка россиян за ЖКУ совокупно будет в 2,5 раза больше.

Может, министры не общаются между собой? Минфин намерен со следующего года повысить НДС до 22%, что принесет казне дополнительный 1,1 млрд рублей.

Тот самый налог, который собрать с народа проще всего. Он не зависит ни от внешних факторов, ни от конъюнктуры рынка, ни от сезонности. Налог на добавленную стоимость «доится» без остановки и круглогодично, так как вшит во все — буквально в каждую буханку хлеба и бутылку молока. Потому НДС напрямую и влияет на инфляцию.

Министр финансов Антон Силуанов, правда, уверен, что проинфляционный эффект будет краткосрочным. И напомнил, что аналогичное повышение НДС в 2018 году добавило инфляции около 1%. Но тогда эффект от роста цен нивелировался за счет конкуренции на рынке, привел аргумент глава Минфина.

Не будем за него подчеркивать и другой важный момент: в 2018 году не было СВО, и российская экономика не выживала под гнетом более чем 18 тысяч санкций, затрагивающих большинство внешнеэкономических и инфраструктурных связей.

Как отмечает преподаватель Учебного центра ФГ «Финам» Максим Тарвердиев, подобные телодвижения в налоговом поле могут серьезным образом сказаться на инфляции в потребительском секторе.

Уверенность же Центробанка и Минфина в том, что эффект от повышения НДС будет временным и не станет источником инфляционного давления, эксперт не разделяет:

— Стоит помнить, что в Банке России также могут ошибаться с прогнозами и ожиданиями, особенно если брать в расчет ежегодные целевые прогнозы по инфляции в 4%.

Доходы россиян: взболтать и не смешивать



Экономистами подсчитано, что расходы типичного домохозяйства на оплату ЖКУ съедают от 5,7% до 11,6% от ежемесячного дохода. А что касается доходов граждан, то за последние три года их благосостояние существенно улучшилось.

В Министерстве экономического развития считают, что реальные денежные доходы населения продолжают расти высокими темпами: +6,9% по итогам первого полугодия 2025-го (+8,4% за весь 2024-й). К концу года этот показатель, как ожидается, составит 4,2%. То есть в два раза ниже, чем годом ранее.

Главный индикатор — реальные располагаемые денежные доходы граждан — тоже притормозил. По итогу года ожидается +3,8% вместо +7,3% годом ранее.

Реальная заработная плата растет? По статистике это действительно так: за первое полугодие — +4,1% (9,7% в 2024 году).

«По итогам 2025 года ожидается рост реальной заработной платы на уровне 3,4% (номинальной — на 12,6%) после высокой базы прошлых лет (накопленный рост за период 2023–2024 годов составил 18,7% в реальном выражении)», — цитата из документа Министерства экономического развития.

А вот прогнозы на 2026–2028 годы по тем же пунктам уже не столь бравурны. В 2026-м, когда коммунальные тарифы совокупно повысятся почти на 10%, реальные располагаемые доходы населения подрастут всего на 2,1%. Увеличение реальных денежных доходов граждан продолжится со средним темпом 3% в год.

Как трактовать эти средние по больницы данные, в интервью «Новым Известиям» объяснял кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Рост реальных заработных плат заметили не все, а лишь рабочие на заводах, айтишники, силовики, бюджетники. Новым средним классом стали и контрактники, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции. А если же детально разбирать статистику доходов и расходов граждан из разных социальных групп, то получим очень и очень пеструю картину.

Богатеют не все, но «коммуналка» богатых и бедных не различает: платите, платите и еще раз платите. Монополиям и ресурсоснабжающим организациям тоже хочется жить. И лучше — безбедно.